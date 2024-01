Los pinchazos monopolizan la pugna Sainz-Loeb y dejan al francés a 13 minutos del español

Los hasta tres pinchazos del español Carlos Sainz (Audi), líder del Dakar 2024, redujeron este miércoles la ventaja del madrileño sobre el francés Sébastien Loeb (Prodrive), segundo, que pese a no poder exhibir un gran ritmo al tener que abrir pista y pinchar dos de sus ruedas, se queda a 13 minutos y 22 segundos del de Audi en la general.



Sainz perdió al final de la etapa un total de 7 minutos y 11 segundos sobre el corredor galo, en gran medida debido a que tuvo que detenerse hasta en tres ocasiones para cambiar sendas ruedas y llegó a perder dieciséis minutos respecto a Loeb, que antes de empezar el tramo cronometrado tuvo un problema con el gato hidráulico.



Pero cuando incluso el liderato parecía poder cambiar de signo, una parada de cinco minutos del corredor galo por el último de sus pinchazos permitió a Sainz reducir la ventaja que había ganado el francés.



No obstante, la ventaja de 20 minutos y 33 segundos que tenía el madrileño al inicio de la jornada se diluyó hasta los 13 minutos y 22 segundos, por lo que será la penúltima etapa de este jueves en la que se decida, en gran medida, el ganador de este Dakar 2024, en el que ya no participan ni el catalán Nani Roma (Ford), ni el catarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive), retirados de la carrera definitivamente.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es