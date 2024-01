“Alegría”, en España en 2024: todo sobre el maravilloso espectáculo del Cirque du Soleil

En 2024, Málaga y Sevilla disfrutarán de la exhibición de “Alegría”, uno de los espectáculos más populares del famoso Cirque du Soleil. Esta experiencia teatral y musical ha enamorado a 14 millones de espectadores de todo el mundo. ¡Apresúrate y compra tus entradas!

El Cirque du Soleil sigue trayendo experiencias increíbles a los españoles. Málaga y Sevilla son dos de las ciudades afortunadas este 2024, pues vivirán la gira “Alegría”, una de las funciones más interesantes del circo. Este espectáculo, lanzado en 1994, ha ganado varios premios y reconocimientos, por su incalculable genialidad y el derroche de talento en escena.

Las presentaciones del Cirque du Soleil se destacan por su calidad técnica y artística, razón por la cual ya ha sido visto por más de 180 millones de espectadores. En España sus espectáculos siempre han sido bastante populares, atrayendo a miles de personas dispuestas a apreciar la belleza y magia del teatro. Sus funciones mezclan la acrobacia, la música, el baile y la tecnología, dejando asombrados a todos los que las visitan.

Ya están disponibles los tickets de “Alegría” en Málaga y Sevilla, entre otras ciudades. En Málaga las presentaciones serán a partir del 31 de mayo, y en Sevilla del 28 de septiembre. Los interesados deben ir adquiriendo sus entradas con anticipación, y así asegurar los mejores puestos para disfrutar de tan magnífico evento con una buena vista. Sin duda este es un evento para nunca olvidar.

Armonía y amor que conmueve a millones

“Alegría” es un espectáculo lanzado hace 30 años, pero que sigue conquistando el corazón de los espectadores. La historia se ha actualizado y renovado para las últimas generaciones, permitiendo que, incluso, los más jóvenes puedan conectar con el mensaje de armonía y cambio que representa el espectáculo. La tecnología y las nuevas corrientes artísticas ahora son parte de “Alegría”, realzando la calidad de la función.

La obra trata sobre un grupo de jóvenes que busca un cambio, frente a la vieja nobleza que no quiere dejar el poder. Fleur, el joven bufón y heredero legítimo del trono, se enfrenta en un conflicto con Nostálgico, el viejo rey. Los payasos, acróbatas y músicos representan al resto de jóvenes que buscan un cambio dentro del reino, y colorean el hermoso universo visual de “Alegría”.

El espectáculo transmite un mensaje de esperanza y renovación, brindando una experiencia alegre y mágica que conmueve al alma. La música es inmersiva, pues muestra una fusión de estilos y géneros que representan armonía y alegría, complementando a los malabaristas y demás artistas que se encuentran bajo la carpa. La nueva música y actos innovadores buscan inspirar a las nuevas generaciones, tal y como lo hizo la función original en 1994.

Hoy en día, “Alegría” ha sido exhibido en más de 40 países, en 255 de sus ciudades. La obra ha tenido unos 14 millones de espectadores, convirtiéndose en una de las más reconocidas no solo del Cirque du Soleil, sino de la industria circense en general. Por tal razón, los que todavía no la han disfrutado no pueden perder la oportunidad de verla en Málaga o Sevilla.

Un circo con una rica historia

El Cirque du Soleil es una compañía canadiense de circo y espectáculos teatrales que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Sus funciones se destacan por su amplia creatividad e innovación; son más de 5.000 músicos, acróbatas, diseñadores, ingenieros, técnicos y demás empleados los que trabajan en la producción y ejecución de cada espectáculo, logrando siempre el alto nivel de calidad que esperan los espectadores.

El Cirque du Soleil ha innovado enormemente en el mundo del circo, cambiando la percepción de muchos sobre este tipo de espectáculos. Las experiencias únicas que ofrece han cautivado a personas de todas las edades y culturas, demostrando la magia y belleza que se puede encontrar en el circo. Hoy en día, han visitado más de 400 ciudades del mundo entero desde 1984, su año de fundación.

La primera vez en la que el Cirque du Soleil llegó a España fue en 1998, casualmente con el espectáculo “Alegría”. La función fue en Madrid, desde entonces el circo ha visitado ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao, Tenerife o Sevilla, entre otras. Además, son más de 20 espectáculos los que ha podido vivir la población española, entre los que se encuentran Alegría, Zumanity, The Beatles Love o Luzia.

Además de tener a “Alegría” en gira durante 2024, el Cirque du Soleil también ofrece el espectáculo “OVO” a todos los españoles este 2024, una obra inspirada en el mundo de los insectos y la biodiversidad, representando al ciclo de la vida. Se puede disfrutar en Santiago de Compostela, Granada y Zaragoza, por lo que aquellos que sienten curiosidad por conocer al circo, pero no pueden asistir a Málaga o Sevilla para ver “Alegría”, pueden acercarse a estas otras tres ciudades para disfrutar del mejor circo del mundo.

Los espectáculos más populares del circo

Otras obras muy interesantes del Cirque du Soleil que han sido famosas en todo el mundo son las siguientes.

The Beatles Love : es una obra producida como tributo a los Beatles, la famosa banda que conquistó a todos en los años 60. Sus canciones y su historia son la inspiración de la obra, y los artistas buscaron evocar el espíritu de la década mediante aerolismo, patinaje y coreografías con la temática. En general, el espectáculo tiene como mensaje principal al amor en todas sus formas y manifestaciones.

: es una obra producida como tributo a los Beatles, la famosa banda que conquistó a todos en los años 60. Sus canciones y su historia son la inspiración de la obra, y los artistas buscaron evocar el espíritu de la década mediante aerolismo, patinaje y coreografías con la temática. En general, el espectáculo tiene como mensaje principal al amor en todas sus formas y manifestaciones. Mystère : es uno de los espectáculos que todavía se presentan más antiguos del Cirque du Soleil, y tiene una exhibición permanente en Las Vegas . Es una obra que tiene como tema principal al misterio de la existencia, y busca lograr que el espectador abra su imaginación para reflexionar sobre la naturaleza de la vida y del universo. Su decoración extravagante, sus danzas evocadoras y sus acrobacias imposibles atraen a los turistas de todo el mundo.

: . Es una obra que tiene como tema principal al misterio de la existencia, y busca lograr que el espectador abra su imaginación para reflexionar sobre la naturaleza de la vida y del universo. Su decoración extravagante, sus danzas evocadoras y sus acrobacias imposibles atraen a los turistas de todo el mundo. O: este es un espectáculo también exclusivo de Las Vegas, y su inspiración principal es el mar y el agua. Se realiza en una piscina gigante, y muchas de las acrobacias realizadas incluyen natación, buceo y clavados, demostrando que el arte del circo también puede conectarse con la naturaleza. Los espectadores quedarán asombrados al ver danzas sobre las olas, mundos debajo del mar e incluso una batalla entre el fuego y el agua.

