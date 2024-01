Alessandro Lequio responde al dardo de Ana Obregón

Harta de las críticas que ha recibido por no donar el dinero de sus exclusivas a la fundación Aless Lequio, Ana Obregón estallaba el pasado jueves en directo en 'Y ahora Sonsoles' y, dolida, defendía su honradez y su labor al frente la asociación contra el cáncer que lleva el nombre de su hijo, y no dudaba en lanzar un dardo a Alessandro Lequio después de que el italiano la acusase de "ensuciar" y "arrastrar" el legado de Aless. "Todo el mundo sabe que yo llevo 40 años trabajando. Que a mi hijo, económicamente, le he mantenido yo desde que nació hasta su entierro. Nunca me ha ayudado ningún hombre" explotaba la bióloga.

Unas duras declaraciones a las que el tertuliano ha respondido este lunes en 'Vamos a ver'. Mucho más tranquilo que en los últimos días, se ha limitado a "repetir" que "Ana es una persona íntegra y honrada y puede decir o hacer lo que quiera, y no tiene ninguna obligación con nada ni con nadie" antes de confirmar que tal y como ha insinuado la presentadora -sin nombrarle en ningún momento- es cierto lo que ha contado: "Eso ya lo conté yo. En su momento me dijo que no tenía que pasar pensión por Aless porque ella iba sobrada de recursos".

Sin embargo, no ha dudado en volver el 'dardo' a Obregón al dejar claro que "sacar cosas del pasado, de hace 40 años, me parece malicioso y oscuro". "A veces la gente no tiene capacidad..." ha zanjado, sin terminar la frase, quizás para no empeorar su ya tocada relación con la actriz.

