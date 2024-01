Dónde se puede vapear en 2024

Cada vez hay más personas que eligen vapear en lugar de fumar. Esto, que parece una moda reciente, tiene siglos de antigüedad. Ya desde el antiguo Egipto se vaporizaban hierbas con fines medicinales. Y otras culturas antiguas vapeaban, bien para relajarse o bien con fines recreativos. Sea como fuere, es una costumbre que viene de hace tiempo.

Sin embargo, a mitad de la década de los 2000, vapear se empezó a ganar popularidad, convirtiéndose en una moda que parecía pasajera. El objetivo principal era que con el vapeo se conseguía dejar de fumar de manera más efectiva. Pero, no fue hasta el año 2023, que en España se reguló legalmente. La norma que regula el uso de los vaper se publicó en el BOE el 23 de julio de 2023 y es la que sigue estando vigente hasta el momento.

¿Dónde se podrá vapear en España?

La evolución del vapeo, no solo ha traído consigo una normativa regulatoria, sino también la evolución de los productos y artículos relacionados. Así, actualmente se pueden adquirir tanto un vaper recargable como un vaper desechable según se prefiera. Elegir uno u otro depende del criterio del consumidor, ahora bien, el recargable es más sostenible.

Por otra parte, la ley establece que para que un vaper sea legal, debe cumplir con una serie de requisitos. Entre estos requisitos, el primero es que no puede contener más de 20 mg de nicotina por mililitro de líquido. El segundo requisito es que debe llevar un etiquetado claro y preciso. El tercero es que está totalmente prohibido su venta a menores de edad.

Es más, en España la publicidad de este tipo de productos está totalmente prohibida, precisamente porque podría atraer a menores de edad. No obstante, sigue siendo una buena alternativa para los adultos que están tratando de dejar de fumar, y para aquellos que quieran disfrutar del acto de vapear. Ahora bien, ¿dónde podrán hacerlo legalmente?

En espacios abiertos. Siempre y cuando no se esté en una zona infantil o cerca de una institución educativa, se puede vapear libremente en espacios abiertos.

Zonas de fumadores en bares y restaurantes. Por supuesto, si se desea vapear en un bar o restaurante, hay que seguir la normativa del establecimiento al respecto.

Zona de fumadores de oficinas. Algunas oficinas o lugares de trabajo con zonas al aire libre, permiten a sus empleados vapear en dichos lugares específicos.

Algunas tiendas de vapeo. Hay tiendas de vapeo que disponen de zonas donde los clientes pueden probar los diferentes sabores antes de decidirse a comprarlos.

Lógicamente, aunque en los sitios anteriormente descritos, está permitido vapear, hay que recurrir siempre al sentido común y el respeto hacia los demás. Por otra parte, las leyes y regulaciones pueden variar de una comunidad autónoma a otra. En este sentido, es preferible asegurarse de cuál es la normativa aplicable a un lugar, antes de ponerse a vapear a la ligera.

¿Dónde está prohibido?

Independientemente de que contengan o no nicotina, el vapeo no está permitido en determinados lugares públicos. Es obvio que, en centros hospitalarios, por poner un ejemplo, no se permita el uso de vapers. Pero hay más lugares donde no se puede vapear alegremente. A continuación, se detallan uno a uno todos los lugares donde vapear está totalmente prohibido:

Centros educativos. Las instituciones educativas son centros libres de humo, especialmente si hay menores de edad. Pero, si se trata de universidades y centros de educación para adultos, se puede vapear en las zonas al aire libre circundantes o pertenecientes a dichas instituciones.

Dependencias gubernamentales. Lógicamente, no se puede vapear en las oficinas de las administraciones públicas, sea cual sea su cometido.

Centros de salud. Si no se puede vapear en colegios ni oficinas públicas, menos aún en hospitales, centros de atención primaria, clónicas, o cualquier otro lugar que preste servicios de salud. Incluyendo sus alrededores, parques o jardines que formen parte de los edificios.

Transporte público. No está permitido vapear en el transporte público, ya sea autobús, tren, metro; ni en sus instalaciones. Ni en los vagones, ni fuera de ellos, ni dentro de las estaciones de trenes está permitido vapear.

Transporte aéreo y marítimo. En la actualidad, ninguna compañía aérea permite el vapeo dentro de sus aeronaves. En cuanto al transporte marítimo, dependiendo de la compañía y características del barco, puede haber zonas para fumadores donde se pueda vapear.

Parques infantiles. Aunque estén situados al aire libre, los parques infantiles son espacios libres de humo, y, por tanto, de vapeo. No importa que el vaper no contenga nicotina, vapear en zonas infantiles puede acarrear importantes multas.

En resumen, los lugares en los que se puede vapear en 2024 en España, no son muy diferentes de los lugares donde se podrá fumar. Solo hay que tener un poco de sentido común y un mucho de respeto hacia el resto de personas alrededor. Si además se conoce la normativa concreta del lugar de residencia, entonces no habrá ningún problema a la hora de vapear.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es