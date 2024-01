Un muerto y 17 heridos en un ataque múltiple por atropello en Ranana, centro de Israel

Una mujer de unos 70 años murió este lunes y otras 17 resultaron heridas en un ataque palestino múltiple, que incluyó varios atropellos y al menos un apuñalamiento en la ciudad israelí de Ranana, en el centro del país, confirmó la Policía de Israel.



La muerte de esta víctima, cuya identidad no se ha revelado, fue confirmada por el hospital Meir al que fue trasladada, mientras que hay otros tres heridos en estado grave, con heridas en cabeza y cuerpo, según el servicio de emergencias Magen David Adom.



Por otro lado, el hospital pediátrico Schneider confirmó que ha recibido a cuatro niños y adolescentes entre los heridos en Ranana, que están todos ellos en estado moderado.



La policía confirmó que se trata de un ataque palestino, cometido por al menos dos individuos residentes en Hebrón, en Cisjordania ocupada, y que ya han sido detenidos, después de haber barajado en un principio la implicación de solo un atacante.



"Un ataque con múltiples atropellos de automóviles tuvo lugar en la ciudad de Ranana, en el centro de Israel, durante el cual dos sospechosos robaron vehículos y atropellaron a varios ciudadanos en diferentes lugares", informó la Policía.



Se cree que fue un evento en varias etapas, en el que los sospechosos usaron hasta 3 vehículos, después de haber entrado ilegalmente en Israel.



"Los agentes de policía del distrito central están registrando el lugar del ataque y sus alrededores para garantizar que no haya más amenazas", agregó la policía.



Medios hebreos apuntan a que también habrían apuñalado a alguna víctima para robar los coches que usaron en el ataque múltiple.



"Este fue un ataque terrorista muy grave", afirmó el comisario de la Policía del distrito central de Israel, Avi Bitton, quien señaló que los ataques se produjeron en tres puntos diferentes de la ciudad de Ranana.



El primer sospechoso fue detenido rápidamente y el segundo algunos minutos después. Ambos son familia.



La policía no descarta a otros sospechosos y continúa buscando en la zona.



Kobi Shabtai, el comisionado general de la policía nacional, elogió la "rápida y profesional" respuesta policial, incluido el cierre de la zona.

