Isabel Pantoja vuelve a hacer vibrar a su público, esta vez en Bilbao

Isabel Pantoja ofreció un concierto el sábado por la noche en Bilbao Arena Miribilla, Bilbao, con el que consiguió levantar a su público, emocionarlo, animarlo e incluso sorprenderlo por sus tablas encima del escenario. La artista se mostró pletórica en el primer concierto de este 2024 -dentro de su gira por sus 50 años de carrera musical-, con el que una vez más ha sido correspondida con sus fans.

Un repaso a toda su trayectoria encima de los escenarios, interpretando temas muy significativos en cuanto a copla, baladas y rancheras. La artista sorprendió con un nuevo vestido nunca antes visto, del mismo tejido que el que lució en Barcelona el pasado 30 de diciembre, pero con variaciones.

En esta ocasión, la tonadillera se enfundó en un vestido dorado con detalles brillantes con escote caja semitransparente, manga larga, que complementó con dos faldas con motivos florales a lo largo de su espectáculo.

Desde el recuerdo a su difunto marido, Paquirri, con temas como 'Marinero de luces', 'Era mi vida él' o 'Pensando en ti' hasta el gran homenaje a Juan Gabriel cuando cantó a la Virgen del Rocío o el icónico tema 'Así fue'.

La cantante también interpretó 'Fue por tu voz', 'Vas a extrañarme', 'Dímelo', 'Hoy quiero confesar', 'Nada', 'Se me enamora el alma', 'Porque me gusta a morir', 'En la niebla', 'Fuego', 'Hasta que se apague el sol', 'Es mi vida', 'Donde el corazón me lleve' o 'El moreno' entre otras.

A pesar de las polémicas personales en las que se ha visto envuelta en las últimas semanas tras trascender que habría decidido poner en venta su finca Cantora para mudarse en los próximos meses a la capital madrileña, la artista volvió a hacer oídos sordos y se dedicó a dar lo mejor de sí a ese público entregado de Bilbao.

Ni el distanciamiento con sus hijos ni las pérdidas que ha tenido en los últimos años pudieron con la energía que derrochó encima del escenario, demostrando no solo que sigue en plena forma sino que sigue teniendo un torrente de voz inconmensurable.

Vestido modificado

Cada vez que Isabel Pantoja se sube a un escenario se analiza tanto sus vestuarios como las letras de las canciones, los mensajes de manda y, por supuesto -y más importante- su voz. Este sábado conquistó a su público de Bilbao con un espectáculo inconmensurable en el que jugo al despiste luciendo un vestuario que no le habíamos visto.

Desde su concierto en Sevilla el año pasado, la tonadillera ha lucido -también en Barcelona el pasado 30 de diciembre- un único vestido dorado con pedrería, escote tipo barco semitransparente que ha complementado con dos faldas con motivos florales para su espectáculo.

Sin embargo, en Bilbao aparecía con un vestido idéntico en cuanto a tejido, ya que volvía ser el dorado con pedrería, pero distinto en cuanto a forma: esta vez el escote fue cuadrado con la misma rejilla semitransparente y complementándolo también con sus dos faldas icónicas de esta gira.

Y... ¡atención! no es la primera vez que la vemos con este vestuario. Días antes de decretarse el estado de alarma por la Covid-19, Isabel ofrecía un concierto en Madrid en el que lucía este mismo vestido dorado con pedrería, pero con distinto escote en pico forrado con una rejilla transparente hasta el cuello.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es