Berenguer mantiene imparable y en Champions al Athletic

Dos goles de Alex Berenguer, con los que el Athletic Club ha derrotado a la Real Sociedad en San Mamés (2-1), han mantenido al equipo bilbaíno imparable en su excelente trayectoria de los tres últimos meses, en puestos de Liga de Campeones y ya con un a tremenda ventaja sobre las posiciones de la tabla que se quedan fuera de Europa.



Berenguer fue el más afortunado, y también el más listo, en dos centros de Yuri Berchiche y Nico Williams en la primera mitad que anotó casi a placer después de que sus compañeros no consiguiesen rematar a portería y sus rivales no lograsen despejar. Cuando el 2-0 parecía inapelable, el capitán visitante, Oyarzabal, logró el 2-1 desviando con el pecho hacia la portería un disparo fallido de Aihen Muñoz.



Lo dos tantos delantero navarro desequilibraron el choque antes del descanso y mantienen al conjunto de Ernesto Valverde en una tremenda racha que se cifra en cinco victorias consecutivas y trece partidos sin perder con diez victorias de por medio. De ellas, tres en Copa del Rey y siete en un campeonato liguero en el que los 'leones' han sumado 23 puntos de los último 27.



Además, el Athletic sigue en posiciones de Champions, de manera provisional hasta que se complete a finales de mes esta vigésimo jornada. Hasta entonces queda tercero en la tabla, empatado con el FC Barcelona, que tiene un partido menos, con tres puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y ya con nueve puntos sobre un a Real a la que la derrota de este sábado complica sobremanera la plaza de Liga de Campeones vía Liga.



Lo único positivo del encuentro para el conjunto donostiarra es que le mantiene al Athletic la ventaja en la diferencia de goles particular tras el 3-0 de la ida en el Reale Arena



De inicio, Imanol Alguacil sorprendió optando por Odriozola da lateral derecho, algo que no le estaba saliendo mal hasta que el donostiarra se lesionó pasado el cuarto de hora y tras haberle disputado una carrera a Nico Williams.



En ese arranque pareció más puesta la Real aún sin dominar el juego y sin llegar con peligro al área local. Más amenazaba, aunque tampoco demasiado, un Athletic sin el dominio del partido de los últimos encuentros.



Pero, tras el cambio de Odriozola los de Ernesto Valverde empezaron a soltarse y a merodear por los dominios de un hasta entonces inédito Unai Marrero.



Un cabezazo de Vesga a un centro a balón parado de Berenguer abrió la espita del ataque rojiblanco, que empezó a imponerse amparado lanzado por el pequeño de los Williams y amparado en un enorme Galarreta, poco a poco dueño del medio campo.



Una caída en el área de Oyarzabal supuso el ecuador de la primera mitad ya escorándose del lado rojiblanco, que volvió a mostrar la pegada del 0-3 del domingo en Eibar.



Ya más en el ritmo alto de juego que tanto busca el Athletic, Nico catapultó a Yuri por la banda izquierda y del centro del guipuzcoano llegó el 1-0. Un tanto poco afortunado de Berenguer, al que le quedó el balón casi por la línea tras tocar en Zubeldia y Marrero un balón que iba a Guruzeta en el primer palo.



Zakharian tuvo una buena opción de disparo dentro del área, pero le dio mal con la derecha y se le fue fuera.



En el siguiente acercamiento, el Athletic marcó el segundo tanto. Sancet encontró el desmarque en ruptura de Nico y tras el centro del extremo internacional marcó Berenguer otro tanto caso a placer. Antes, ni Vesga ni Guruzeta pudieron rematar la pelota suelta por el área.



Tuvo una nueva oportunidad la Real al filo del descanso con un disparo desde la frontal de Zubeldia que se envenenó tras tocar en Guruzeta. Pero el baló salió alto, lamiendo el larguero.



La segunda parte no dio demasiado de sí, quizás con los dos equipos ya con la sensación de partido decidido al descanso. Aún así el Athletic siguió percutiendo, sin mucho acierto, y la Real se acercó a Simón, también con poco peligro.



Ya en el tramo final, en medio de la fiesta en 'La Catedral' y del carrusel de cambios, Oyarzabal puso picante al partido con el 2-1 en el minuto 88. Un tanto con el pecho del capitán 'txuri urdin' para desviar hacia portería un remate fallido de Aihen Muñoz a centro de Magunazelaia.



- Ficha técnica:



2 - Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta (Herrera, m.70), Vesga; Nico Williams (Adu Ares, m.84), Sancet (Unai Gómez, m.70), Berenguer (Muniain, m.84); y Guruzeta (Villalibre, m.74).



1 - Real Sociedad: Marrero; Odriozola (Aritz Elustondo, m.20), Zubeldia, Le Normand, Tierney (Aihen Muñoz, m.80); Brais Méndez (Olasagasti, m.80), Zubimendi, Merino, Zakharyan (Dadie, m.62); Oyarzabal y Barrenetxea (Magunazelaia, m.62).



Goles: 1-0, m.30: Berenguer. 2-0, m.42: Berenguer. 2-1, m.88: Oyarzabal.



Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité de Andalucía). Mostró tarjeta amarilla a los locales Unai Gómez (m.92), y a los visitantes Barrenetxea (m.62) y Merino (m.90), Le Normand (m.92) y Aritz Elustondo .



Incidencias: Partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports, la primera de la segunda vuelta, disputado en San Mamés ante 51.475 espectadores. Dato oficial. Realizó el saque de honor el piloto vizcaíno Joseba Iraola, campeón de Europa de automovilismo en la modalidad de Montaña.

