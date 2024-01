Las Palmas deleita y agrava la crisis del Villarreal

La UD Las Palmas goleó este sábado al Villarreal (3-0) con doblete de Kirian Rodríguez y un gol del defensa central debutante Juanma Herzog, en un choque con máxima efectividad del conjunto grancanario ante un rival desdibujado y que agrava su crisis de resultados.



Kirian abrió la cuenta en el minuto 8, y con la mínima ventaja local se llegó al descanso, mientras que en el segundo tiempo Juanma Herzog, al cabecear un saque de esquina, y de nuevo Kirian, al culminar un contragolpe, redondearon la contundente victoria del conjunto isleño, la más holgada de la temporada en su camino hacia la permanencia.



El equipo grancanario tuvo un inicio plácido ante la indolencia de su rival, que apenas presionaba al poseedor del balón. Así fue como llegó el primer tanto de los isleños, en el minuto 8, en una combinación entre Moleiro y Kirian que el capitán amarillo resolvió con un disparo a media altura, sin oposición, con ocho jugadores del Villarreal hundidos en su área.



El conjunto 'groguet' pagó su frío inicio de partido en un primer periodo en el que fue de menos a más, con ocasiones para haber igualado el marcador.



Morales disparó desviado en el minuto 21 en una llegada al área; Parejo estrelló el balón en el travesaño en el minuto 35 en un lanzamiento de falta; y Gerard Moreno envió fuera, con poco ángulo y muy forzado tras regatear al portero Álvaro Valles en el minuto 38, en las mejores oportunidades de los visitantes.



Tras el descanso Marcelino García Toral no hizo cambios, y la situación se agravó de nuevo muy pronto, esta vez a balón parado: un saque de esquina de Sandro Ramírez desde la derecha lo cabeceó en la red el central debutante Juanma Herzog, que celebró su tanto entre lágrimas.



La entrada al campo del noruego Sorloth no solucionó el aciago partido en ataque del Villarreal, el equipo más goleado de LaLiga EA Sports.



Un contraataque local, iniciado por Valles con un saque con las manos, desnudó al equipo castellonense; Marvin Park esperó la llegada de Javi Muñoz hasta la línea de fondo y su pase atrás lo cruzó a la red Kirian Rodríguez para firmar su particular doblete.



La efectividad local era entonces máxima: tres disparos, tres goles, y por vez primera para los de García Pimienta, más de dos en un solo partido, lo que allana su camino hacia la permanencia matemática, y cierra definitivamente la herida de su reciente revés en la Copa del Rey ante el Tenerife.



Por su parte, el Villarreal, también eliminado de la competición copera por un equipo de inferior categoría como el Unionistas de Salamanca, tendrá que ser remando en una traumática temporada, en la que en el primer partido de la segunda vuelta, ya ha encajado más goles que en todo el curso anterior.



- Ficha técnica:



3 - Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Herzog, Mika Mármol, Sergi Cardona; Javi Muñoz (Loiodice, min. 73), Perrone, Kirian (Marc Cardona, min. 86); Munir (Iñaki, min. 86), Sandro (Benito, min. 73) y Moleiro (Marvin Park, min. 61).



0 - Villarreal: Jörgensen; Altimira (Femenía, min. 56), Bailly, Cuenca, Pedraza (Alberto Moreno, min. 68); Akhomach, Comesaña (Coquelin, min. 68), Parejo, Álex Baena (Manu Trigueros, min. 75); Morales (Sorloth, min. 56) y Gerard Moreno.



Goles: 1-0, min. 8: Kirian. 2-0, min. 51: Herzog. 3-0, min. 63: Kirian.



Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité de Galicia). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Álex Suárez (min. 15), Javi Muñoz (16), Herzog (34) y Sergi Cardona (43), y a los visitantes Altimira (1), Álex Baena (19) y Bailly (39).



Incidencias: partido de la vigésima jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024 disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 24.485 espectadores. En los prolegómenos, Sergi Cardona recibió una camiseta conmemorativa por sus 100 partidos oficiales con la UD Las Palmas. Realizó el saque de honor una pareja de la Policía Nacional en homenaje al bicentenario del cuerpo policial.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es