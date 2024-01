Niña Pastori asegura que Mónica Cruz disfrutó como todos del cumpleaños de Alejandro Sanz

Horas después de la gran fiesta de cumpleaños de Alejandro Sanz se comenzaba a hablar de una 'amistad especial' entre el artista y Mónica Cruz, algo que habría empezado antes de verano y que solo lo más próximos conocían... pero ahora, sin embargo, es un secreto a voces y aunque ninguno de los dos ha hablado públicamente de ello, parece que no pueden estar más felices.

Esta semana hemos hablado con Mónica Cruz por su participación en la nueva temporada de 'El Desafío' y lo cierto es que mostró de lo más cauta, asegurándonos que nunca ha hablado de su vida privada y no lo va a hacer ahora porque eso provocaría que se siguiera hablando de ellos.

Este viernes, nos encontramos con Niña Pastori en el desfile de Rocío Peralta en Sevilla y nos aseguraba que Mónica se divirtió en el cumpleaños de Alejandro como todos los demás asistentes: "Sí. Disfrutamos todos, disfrutamos todos. La verdad que todos los que estábamos allí fue un cumpleaños precioso".

Aunque no se atreve a decir si son ciertos los rumores que les relacionan: "No lo sé, cariño, no lo sé, no lo sé", sí que defiende que el cantante se encuentra muy bien en estos momentos: "Él está muy bien, está muy guapo... estuve en su cumpleaños con él y está como siempre".

Por último, la artista nos confesaba que la vida de un cantante "es una vida muy dura la nuestra porque es una profesión muy complicada de muchos viajes, mucho descontrol de todo" pero que Alejandro "es una persona extraordinaria y maravillosa y yo lo vi súper bien".

