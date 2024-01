La NASA confirma que 2023 ha sido el año más caluroso desde que hay registros

La Administración Nacional estadounidense de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha confirmado este viernes que 2023 ha sido el año más caluroso en la historia desde que comenzaron los registros globales en 1880, con seis meses batiendo cifras récord.



Según un análisis de la NASA, las temperaturas globales del año pasado estuvieron alrededor de 1,2 grados Celsius por encima del promedio para el período de referencia de la agencia (1951-1980), según han informado científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS).



"El informe de temperatura global de la NASA y la NOAA confirma lo que miles de millones de personas en todo el mundo experimentaron el año pasado. Nos enfrentamos a una crisis climática" que va del "calor extremo hasta los incendios forestales y el aumento del nivel del mar", ha manifestado el administrador de la NASA, Bill Nelson.



Este récord en las temperaturas coincide con un año de "condiciones meteorológicas extremas en todo el planeta" que, solo en Estados Unidos, han provocado 25 catástrofes que causaron daños por un valor de más de 1.000 millones de dólares cada una (unos 912 millones de euros).



En una entrevista con EFE, la científica y meteoróloga del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Marangelly Fuentes, ha dicho que el aumento de las temperaturas “no chocó a los científicos”.



Sobre las condiciones meteorológicas extremas, Fuentes ha matizado que, en los próximos años, no preocupa tanto el aumento de fenómenos que pueda haber, sino “cuán destructivos estos desastres naturales se vuelven”.



En la conferencia de presentación del estudio sobre las temperaturas mundiales de 2023 -que la agencia espacial ha realizado junto a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA)-, la científica jefe de la NOAA, Sarah Kapnick, ha asegurado que "los resultados son excepcionales".



El "calor excepcional" azotó gran parte del mundo, provocando olas "abrasadoras" en América del Sur, Japón, Europa y Estados Unidos. En el suroeste de EE.UU., Phoenix (Arizona) tuvo 31 días consecutivos de temperaturas superiores a 43,33 grados centígrados.



De junio a diciembre se establecieron récords mundiales de temperatura cada mes. Julio fue el mes más caluroso jamás registrado.



En la conferencia sobre el informe, el jefe de Vigilancia y Evaluación del Clima de los Centros Nacionales de Información Medioambiental de la NOAA, Russell Vose, ha explicado que las temperaturas de 2023, de media, son unos 0,15 grados centígrados más cálidas que en 2016.



El reporte señala que el aumento en el calor va "en alza" y, en este sentido, Vose ha lamentado que "las concentraciones actuales de dióxido de carbono son muy elevadas", un hecho que no ayuda a poder contener dicho crecimiento.



En este sentido, Fuentes ha añadido en la entrevista que mientras los gases de efecto invernadero sigan aumentando, también lo hará la temperatura global del planeta, por lo que ha mostrado “esperanza” en el acuerdo que se llegó el pasado diciembre en la cumbre del clima de Dubái



La COP28 acordó iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles y así poder contener el aumento de la temperatura, pero Fuentes ha puntualizado que las consecuencias de dicho cambio se van a ver “en un período largo de años”.



Entre otras tragedias naturales sucedidas en 2023, la NASA destaca los incendios forestales masivos en Canadá y Hawái, y las lluvias intensas en Italia, Grecia, Estados Unidos y Europa Central.



Según la publicación, también batió récords el ciclón tropical Freddy, que se convirtió en el ciclón más prolongado de la historia, devastando zonas de Madagascar y Mozambique con inundaciones y deslizamientos de tierra mortales.



"Cada vez se esperan más lluvias y huracanes en zonas que no están acostumbradas a estas condiciones y, por lo tanto, en comunidades que no están preparadas para aguantarlas", afirma Fuentes, un hecho que relaciona con resultados devastadores en dichas áreas.



Precisamente hoy, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) también ha confirmado que 2023 ha sido el año más caluroso del que se tiene registro, pulverizando además las marcas alcanzadas en 2016 y 2020.

