La Fiscalía apoya que sea un juzgado militar el que instruya las muertes de Cerro Muriano

La Fiscalía Provincial de Córdoba considera que es la jurisdicción militar la que debe instruir el procedimiento por la muerte por ahogamiento de dos militares durante unas maniobras acuáticas en la base militar de Cerro Muriano.



La Fiscalía se posiciona así sobre la petición de inhibición realizada el pasado lunes por el Tribunal Togado Militar 21 de Sevilla al Juzgado de Instrucción Número 4 de Córdoba, que se encontraba de guardia cuando se produjo el suceso el pasado 21 de diciembre y que ha desarrollado las diligencias del caso hasta ahora.



El Ministerio Público ha difundido este jueves un comunicado en el que informa de que es la jurisdicción militar "la competente para continuar con la investigación de los hechos", según el informe que ha hecho llegar al Juzgado de Córdoba, que el pasado lunes le pidió a las partes personadas en el sumario opinión sobre la solicitud de inhibición del Tribunal Togado Militar 21 de Sevilla.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya vaticinó el pasado 4 de enero, en una visita a la base para reunirse con los integrantes de la 'unidad de escuela' de la que formaban parte los dos fallecidos en un embalse de la propia instalación militar, que el caso iba a pasar a la jurisdicción militar, aunque no precisó el motivo por el que consideraba que debería inhibirse el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.



El titular del juzgado civil, José Luis Rodríguez Lainz, debe ahora decidir, con el posicionamiento también de las otras dos partes personadas, las familias de los dos militares muertos, sobre si se inhibe o no a favor del juzgado castrense.



El abogado de la familia del soldado Carlos León Rico, José Antonio Cumplido, ya adelantó el pasado 29 de diciembre a Radio Córdoba-SER que las instrucciones de sus clientes eran que pidiese que el caso pasase a la jurisdicción militar.



El soldado León y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar fallecieron en un ejercicio de entrenamiento durante la sexta semana de instrucción, denominado "cruce de paso de río", que comenzó a las 9.00 horas y que se realiza con equipamiento.



En un momento determinado, por causas no concretadas, se produjo una dispersión de los militares que estaban en el agua. Dos de ellos fueron rescatados y atendidos por el equipo médico de la base debido a "síntomas de hipotermia", mientras que de inmediato se activó el protocolo de búsqueda de los otros dos soldados que se dieron por desaparecidos.



Los dos cuerpos fueron localizados a lo largo de la jornada por efectivos del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) en el interior del embalse.



La Unidad de Preparación Básica de la que formaban parte los fallecidos estaba integrada por 76 soldados, 72 hombres y cuatro mujeres, al mando de un capitán y de la que son parte dos tenientes como jefes de sección, cinco instructores, entre brigadas y sargentos, y diez auxiliares, cinco cabos y soldados con experiencia en la Brigada.



El capitán responsable del ejercicio fue retirado del mando de la unidad “de forma inmediata" y "sin perjuicio del resultado de la investigación judicial que se está llevando a cabo”, según informó en su momento el Ejército de Tierra.



La unidad completará el próximo 30 de enero su período de instrucción, antes de que los militares sean asignados a las distintas unidades de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X. La instrucción comenzó el 6 de noviembre.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es