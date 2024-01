UGT Y CCOO reclaman a las puertas de los hospitales andaluces un plan para las urgencias

Representantes de los sindicatos de UGT y CCOO se han concentrado este jueves a las puertas de urgencias de los principales hospitales andaluces para reclamar a la Junta la puesta en marcha de un Plan de Urgencias que ponga fin a los problemas de saturación en los centros hospitalarios.



Las protestas, en las que han participado principalmente delegados de ambos sindicatos, se han llevado a cabo en los hospitales de Torrecárdenas (Almería), Puerta del Mar (Cádiz), Reina Sofía (Córdoba), Santa Ana, en Motril (Granada), Médico Quirúrgico (Jaén), Regional (Málaga) y Virgen Macarena (Sevilla).



Estas concentraciones se producen contra la situación de la Sanidad andaluza, caracterizada por la falta de profesionales, las largas listas de espera y una "mala" gestión por parte del Gobierno andaluz, según han coincidido ambos sindicatos en las convocatorias a los medios de comunicación.



En la concentración de Sevilla han participado el secretario regional de Servicios Públicos de UGT Andalucía, Antonio Macías, y Luis González, portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A, quienes han coincidido en reclamar a la Junta medidas "ante unos servicios de urgencias desbordados".



También ha estado presente en la protesta la portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, Maribel Mora, quien ha participado en la concentración en la que se han coreado cánticos como "Sanidad pública y de calidad", "Moreno Bonilla, aumenta la plantilla".



Macías ha dicho a los periodistas que la Consejería de Salud "no se entera del problema real" de los servicios sanitarios andaluces y que los servicios hospitalarios están creando "problemas" a los usuarios porque no se les puede prestar la atención "como se merecen", por lo que resulta "indignante" que los trabajadores presten así sus servicios.



"Exigimos un verdadero plan donde nos digan cuántos profesionales van a poner de cada categoría porque estamos desbordados. Que lo negocien con los agentes sociales", ha explicado Macías, quien ha recordado que los picos de incidencia "los hay todos los años" y en este momento los usuarios "no están siendo atendidos como merecen".



Según Macías, el problema no es solo de urgencias sino que la sanidad "está saturada", una situación que se percibe de la misma forma en el servicio de atención primaria.



Por su parte, Luis González, ha reclamado a la Junta un "verdadero plan" de mejora de las urgencias, que pasa por la puesta en marcha de medidas preventivas, ya que la gripe y las enfermedades respiratorias "no son catástrofes inesperadas" sino que son problemas "que todos los años sabemos que van a venir".



"Y ante esta situación, el servicio sanitario tiene que estar preparado para atenderlas y por ello debe haber refuerzo de personal mejoras de la atención primaria", ha dicho González, quien ha añadido que los servicios están "desbordados" por las horas que pasan los usuarios sin estar bien atendidos.



Mientras tanto, los profesionales están "desmotivados", pero si la atención sanitaria "sale adelante" es gracias a los trabajadores de la sanidad andaluza "porque los directivos no se entera" y la Junta de Andalucía no plantea ninguna solución distinta a la privatización.

