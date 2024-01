Las fuerzas del orden de Ecuador han detenido a "329 terroristas" y han abatido a cinco

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, anunció este miércoles que en las operaciones desarrolladas el martes contra la ola de atentados y disturbios generados por grupos de delincuencia organizada se han detenido a "329 terroristas" y se han abatido a cinco.



"Hemos detenido a 329 terroristas, hemos abatido a cinco terroristas", aseguró Vela al hacer un balance de las operaciones desarrolladas a raíz del decreto del presidente del país, Daniel Noboa, que declaró el martes un conflicto armado interno ante el recrudecimiento de acciones violentas por parte de grupos del crimen organizado.



El jefe militar, en una rueda de prensa, confirmó que no hay soldados heridos ni muertos, aunque sí se han registrado dos policías asesinados y un herido en estado grave.



También indicó que según la agencia estatal penitenciaria, denominada Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), "no existe ningún rehén que haya sido asesinado", de los 139 que hay todavía entre guardias y personal administrativo en cinco prisiones del país donde los reclusos se han amotinado.



El pasado lunes grupos de reos se amotinaron en al menos cinco cárceles del país y retuvieron a guardias y personal penitenciario, algunos de los cuales aún siguen cautivos.



Según Vela, las fuerzas del orden han logrado liberar a 41 personas que estaban "secuestradas" y dijo que también se ha capturado a 28 reclusos que se habían fugado.



El jefe militar indicó que las operaciones se han orientado, sobre todo, contra las bandas conocidas como 'Tiguerones', 'Los Lobos' y 'Los Choneros', y reiteró que las fuerzas militares no han sufrido bajas en estas acciones.



También informó de que en las diferentes operaciones desarrolladas en los dos últimos días se han decomisado 61 armas de fuego, entre otros materiales usados por los delincuentes.



Vela pidió a los ecuatorianos que "tengan paciencia, esperanza, fe en sus Fuerzas Armadas y Policía" que han desplegado sus mejores capacidades para frenar la ola de acciones violentas por parte de los grupos de delincuencia organizada.



Insistió en que las fuerzas del orden actúan en la coyuntura "para que la paz llegue lo mas rápido posible" a todo el país.



Vela también dijo que las fuerzas del orden han constituido un "grupo de élite" para buscar a José Adolfo Macías, conocido con el alias de 'Fito' y líder de la banda de 'Los Choneros', considerado entre los delincuentes más peligrosos y que se había fugado de la cárcel donde cumplía condena por numerosos delitos, incluidos narcotráfico y asesinato.



El presidente Noboa firmó el martes un decreto en el que aseguró la existencia de un "conflicto armado interno" por el accionar de los grupos del crimen organizado transnacional, a los que calificó como "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes".



Nombró a las bandas criminales identificadas como 'Águilas', 'ÁguilasKiller', 'Ak47', 'Caballeros Oscuros', 'ChoneKiller', 'Choneros', 'Covicheros', 'Cuartel de las Feas', 'Cubanos', 'Fatales', 'Gánster', 'Kater Piler', 'Lagartos', 'Latin Kings', 'Lobos', 'Los p.27', 'Tiburones', 'Mafia 18', 'Mafia Trébol', 'Patrones', 'R7' y 'Tiguerones'.



El jefe del Estado ordenó a las fuerzas del orden "neutralizar" a esos grupos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es