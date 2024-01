Zelenski afirma que congelar la guerra beneficiaría a una Rusia que cree debilitada

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que una congelación de la guerra solo beneficiaría a Rusia, que, aseveró en Estonia, experimenta un déficit de misiles y municiones y ha perdido la mayoría de sus fuerzas más experimentadas.



En una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Estonia, Alar Karis, Zelenski dijo que "una pausa en el campo de batalla no es un cese de la guerra, no conducirá a la paz y sólo beneficiará a Rusia".



El mandatario destacó que Rusia compra drones y misiles a Irán y Corea del Norte y ha comenzado a sentir las sanciones y por tanto un déficit de armas y equipos.



Esta situación se ha dado "no muy rápido, pero está sucediendo", aseguró.



Zelenski agregó que Rusia ha perdido "la columna vertebral" de sus mejores fuerzas y estaba movilizando prisioneros.



Karis a su vez dijo que Estonia se comprometió a aportar 1.200 millones de euros en ayuda de defensa a Ucrania en el período 2024-2027.



El presidente estonio recalcó que su país se encuentra entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que trabajan en una legislación que permitiría la incautación de activos rusos y su uso para la reconstrucción de Ucrania.



"Rusia debe asumir toda la responsabilidad por su destrucción. Los asesinos rusos deben asumir toda la responsabilidad. Hay que localizar y confiscar todos los activos de Rusia como contribución a la protección global de la paz y como ejemplo para todos los agresores", subrayó por su parte Zelenski.



En cuanto a las informaciones que afirman que algunos países están presionando a Ucrania para que busque un alto el fuego o conversaciones de paz, el presidente estonio dijo que "la gente está haciendo tanteos extraoficialmente", pero que "la paz llegará cuando Ucrania gane la guerra".



Zelenski llegó a Tallin el miércoles por la noche en un avión ucraniano procedente de la capital lituana, Vilna, en el marco de una gira por los tres países bálticos que hoy mismo también le llevará a Letonia.

