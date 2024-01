Ratificada la condena de 54 meses de cárcel a Kenji Fujimori, pero no entrará en prisión

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú ratificó este martes la condena de cuatro años y medio de cárcel al excongresista Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por tráfico de influencias, si bien no entrará en un penal al aplicar la figura de la "prisión suspendida".



La decisión de la sala que preside el juez César San Martín ratificó, de este modo, la decisión adoptada el 15 de noviembre de 2022 contra Kenji Fujimori por el intento de negociar de manera ilícita el apoyo de legisladores para evitar la destitución del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien después indultó al padre del exparlamentario.



La Sala Penal fijó una serie de reglas de conducta que los condenados tienen que cumplir, además los excongresistas deben pagar una reparación de 500.000 soles (135.000 dólares o 123.400 euros) en forma solidaria y acatar 18 meses de inhabilitación para ejercer cargo público.



En este caso, el tribunal aplicó el artículo 57, numeral 1, del Decreto Legislativo 1585, expedido en noviembre del 2023, el cual señala que la ejecución de la pena se suspende cuando esta no es mayor a los cinco años, precisó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X (antes Twitter).



Sin embargo, la decisión judicial también rechazó la solicitud de la fiscalía de incrementar la condena a 6 años y medio de cárcel.



El juez supremo Manuel Luján, a cargo de la lectura del fallo, agregó que Fujimori y los coacusados también cumplirán 400 días de multa.



Entre las reglas de conducta impuestas a los sentenciados figuran la prohibición para ausentarse del lugar de residencia sin autorización del juez, la prohibición para portar armas, y la obligación para comparecer al juzgado cada tres meses.



Asimismo, la prohibición de realizar actos de vandalismo, ofender a personas naturales o jurídicas, realizar una obra social con supervisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y cumplir con el pago de la reparación civil.



En el caso del exasesor parlamentario Alexei Toledo, la sala confirmó la sentencia de cuatro años de prisión suspendida y declaró infundada la solicitud de exclusión del exlegislador Bocángel, quien en la audiencia anterior declaró que fueron víctimas de "un Congreso golpista" que los "humillaron políticamente".



"Espero que la sociedad peruana no olvide el sacrificio por la democracia que dimos un grupo de congresistas defenestrados por Fuerza Popular y lo hicimos por el Perú", declaró Bocángel en referencia a la expulsión que sufrieron diez legisladores de la alianza fujimorista por votar en contra del primer intento de destitución de Kuczynski.



Finalmente, Kuczynski renunció a la presidencia del Perú en el 2018 en medio de acusaciones de presunta corrupción ligadas a Odebrecht y el indulto que otorgó a Fujimori se anuló por irregularidades, hasta que el Tribunal Constitucional lo restituyó en diciembre pasado y ordenó la excarcelación del exmandatario.

