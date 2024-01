Beckenbauer será enterrado en una ceremonia íntima y familiar, según "Bild"

El ex internacional y ex seleccionador alemán. Franz Beckenbauer, será enterrado en los próximos días en una ceremonia íntima y familiar, según informaciones del diario "Bild".



El mismo diario dice que se desconoce el cementerio en que será enterrado Beckenbauer pero conjetura que puede ser el Perlacher Forst de Múnich.



En ese cementerio está enterrado Stephan Beckenbauer, hijo del "Kaiser", que murió en 2015 a los 46 años como consecuencia de un tumor en la cabeza.



Mientras tanto, el Bayern y la Federación Alemana de Fútbol (DFB) están planteando diversos tipos de homenaje cuya forma todavía no ha sido determinada.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es