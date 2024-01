Feijóo advierte a Sánchez: cuando construyes un muro, tienes el riesgo de chocar contra él

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que cuando se construye un muro, a veces se corre el riesgo de "chocar contra el muro" y le ha avisado de que su formación no puede ser su "último recurso" para sacar adelante los decretos anticrisis que se votan mañana.



Así se ha expresado en una entrevista en Onda Cero recogida por EFE, al ser preguntado por las llamadas de varios ministros del Gobierno para que el PP apoye los tres decretos que intentarán aprobar este miércoles en las Cortes generales, tras la negativa de Junts a convalidarlos.



"Cuando tu construyes un muro, a veces tiene algún riesgo, como es chocar contra el muro y da la sensación de que este Gobierno ha chocado contra su propio muro", ha afirmado Feijóo, en referencia a la decisión de Junts de no apoyar los tres primeros decretos del Gobierno.



Un hecho que el líder del PP ha resumido con esta frase: "Más que ante un estreno de un Gobierno, estamos ante el desmoronamiento del desgobierno", antes de advertir de que "lo que está en juego no son los intereses de los españoles, sino los personales y los políticos del PSOE y de sus socios.



A la pregunta de si ayudaría a deshacer ese muro, el dirigente popular se ha abierto a esa posibilidad al señalar: "Si nos plantean deshacer el muro, como es natural, nosotros siempre estamos interesados en que nuestro país vaya bien".



Ahora bien, ha insistido en que "siendo el primer partido de España", no pueden ser "el último recurso de Sánchez", tras confirmar que su partido votará no a los tres decretos del Gobierno.



Y es que ha dejado claro que solo podría facilitar la convalidación del decreto anticrisis, siempre y cuando el Gobierno acepte rebajar el IRPF a personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas, y mantener el IVA de la luz y el gas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es