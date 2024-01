El fallecido con sus hijos por inhalación de gas no tenía denuncias por violencia machista

Los Mossos mantienen abierta la investigación por la muerte ayer de un padre y sus dos hijos, de 7 y 10 años, que fueron hallados intoxicados en el interior de un piso de Barcelona debido a una gran concentración de gas, en un posible caso de violencia vicaria, aunque no había antecedentes policiales o judiciales previos.



Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), entre el hombre fallecido y la madre de los menores -que estaban separados- no existían antecedentes de violencia contra la expareja antes del suceso ocurrido ayer.



Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos como un posible caso de violencia vicaria, sin que se descarten otras hipótesis, mientras que el juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, en funciones de guardia de incidencias, se ha hecho cargo del caso, que está bajo secreto de actuaciones.



Fue la propia madre de los menores fallecidos quien ayer alertó sobre las cinco y media de la tarde de que el padre no le había devuelto a sus hijos tras las vacaciones navideñas y que, además, no los había llevado ese día al colegio.



Ante estos hechos, una comitiva de Mossos acudió al domicilio del hombre, situado en Passeig Universal de la capital catalana, en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó, y activó al cuerpo de Bomberos de Barcelona, cuyos efectivos accedieron a su interior a través de una ventana.



Una vez dentro del inmueble, que desprendía un fuerte olor a gas similar al monóxido de carbono, hallaron los tres cadáveres.



Hasta el lugar de los hechos se desplazaron cinco dotaciones de los Mossos d'Esquadra, entre ellas, los equipos de investigadores y la Policía Científica, para recoger el máximo de indicios que permitan esclarecer lo sucedido.



Aunque la investigación se encuentra en su fase inicial y todas las hipótesis siguen abiertas, cobra fuerza la posibilidad de que se haya tratado de un caso de violencia vicaria, según fuentes policiales, aunque para ello los agentes tendrán que hallar indicios de que el padre ha matado a sus hijos intoxicándoles con gas para hacer daño a la madre.



Asimismo, al lugar de los hechos se desplazaron también cuatro unidades de apoyo avanzado y un equipo de psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), dos dotaciones de los Bomberos y dos de la Guardia Urbana.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es