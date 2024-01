Garamendi dice que la presión de Trabajo para que pacten el SMI "se llama amenaza"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha denunciado este martes que no ha habido diálogo social con el Gobierno en relación al salario mínimo interprofesional (SMI), sino "amenazas" y "chantajes" para que los empresarios firmen una subida del 4%.

"Lo que tiene gracia y sorpresa es que si a esto se le llama diálogo social, pues que le llamen, pero no lo es. Yo creo que lo de ayer se llama amenaza", ha criticado Garamendi en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

El dirigente empresarial se refería así a las declaraciones del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, asegurando que si la CEOE no apoyaba una subida del SMI del 4% para estar en un acuerdo tripartito, el Gobierno sería "más ambicioso" e iría a una subida mayor.

"El secretario de Estado ayer dice que seamos pragmáticos. ¿Qué es pragmático? Es una amenaza, es un chantaje. Es decir, es que o es esto o es más. ¿Pero cuál es el criterio del Gobierno? El criterio del Gobierno debería ser uno. No es que si no estás tú, todavía voy a meter más", ha denunciado el líder de la patronal.

El presidente de la CEOE ha vuelto a reclamar la indexación del SMI a los contratos públicos y bonificaciones para el sector del campo, medidas que por ahora se les ha negado.

"Al Ministerio de Trabajo, también a la ministra, les parece bien que se indexe y, sin embargo, dicen ahora que no porque hay otra parte del Gobierno que dice que no. Bueno, aclárense, digan lo que tengan que decir, pero no me digan a mí que aplique pragmatismo, porque el que aplica pragmatismo soy yo", ha subrayado.

