El entorno de Mbappé niega que el jugador haya firmado nada para el futuro

"No hay ningún acuerdo sobre el futuro de Kylian (Mbappé), entre otras cosas porque no hay negociaciones iniciadas sobre ese asunto", indicó este lunes el entorno del delantero del PSG a RMC Sport.



De esta forma, el jugador sale al paso de las diferentes informaciones publicadas sobre la intención futura del futbolista que parece que se está dirimiendo entre una renovación con su club actual, el Real Madrid y el Liverpool.



El propio Mbappé, de 25 años, que desde el pasado día 1 es libre para negociar con cualquier club, ya que solo le quedan seis meses de contrato, aseguró la semana pasada, tras levantar la Supercopa de Francia contra el Toulouse, que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro.



Pero los medios continúan alimentando los rumores. L'Équipe publicó que la decisión se tomaría de forma rápida, lo que parecía alimentar las esperanzas de una renovación con el PSG.



La prensa española sostiene que el Real Madrid le ha fijado un ultimátum para que muestre si quiere firmar por el club de la capital española.



Pero el británico Times indicaba este domingo que el jugador no se siente presionado y que quiere explorar todas las opciones, incluida la de recalar en el Liverpool.



La situación comienza a asemejarse a la vivida en 2022, cuando el futbolista se negó a renovar con el PSG, lo que, como sucede ahora, le dejó las manos libres para negociar con cualquier club.



Entonces forzó su salida al Real Madrid, pero los propietarios cataríes del PSG le cerraron la puerta y acabaron por convencerle para que renovara dos temporadas suplementarias con una más en opción.



El pasado verano, Mbappé informó a la dirección que no haría efectivo el tercer año de contrato, lo que provocó la cólera del presidente, Nasser al-Khelaifi, que le apartó del primer equipo durante casi un mes.



Hasta que llegaron a un acuerdo financiero para que su eventual salida del club permitiera al PSG recuperar parte del dinero invertido en el futbolista.



Desde entonces, Mbappé se ha mostrado ejemplar en el terreno de juego, totaliza 25 goles en 24 partidos con su club en lo que va de temporada, lo que le ha permitido sumar algunos récords, como el de máximo anotador histórico en el Parque de los Príncipes y, desde este domingo, máximo goleador en la Copa de Francia con el PSG.

