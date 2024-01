Íñigo Martínez, baja para la Supercopa por una lesión en el bíceps femoral izquierdo

El defensa del Barcelona Íñigo Martínez sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo y, aunque el club azulgrana no especificó el tiempo previsto de recuperación, su presencia este jueves en la semifinal de la Supercopa de España ante Osasuna en Arabia Saudí está descartada.



El central vizcaíno se lesionó este domingo en el partido frente al Barbastro, de la Segunda RFEF, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y fue sustituido en el minuto 75, once después de haber saltado al terreno de juego partiendo desde el banquillo.



Iñigo Martínez reaparecía después de haber estado un mes de baja por la lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió el 3 de diciembre durante el calentamiento previo al partido de LaLiga EA Sports contra el Atlético de Madrid en el Estadio Olímpico Lluís Companys.



Este contratiempo frenó la consolidación del zaguero en el once titular del entrenador Xavi Hernández, que le había alineado de inicio en siete de los ocho encuentros previos, incluido el clásico del 28 de octubre en Barcelona frente al Real Madrid (1-2).

