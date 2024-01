Marcelo: "El inicio de Bellingham es tremendo, casi inmejorable"

El brasileño Marcelo, jugador con más títulos en la historia del Real Madrid y actual futbolista del Fluminense, visitó a sus excompañeros en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde les deseó suerte en la Supercopa de España antes del viaje a Riad, y valoró el inicio "tremendo" de Jude Bellingham en el club, que aseguró es "casi inmejorable".



"Es el ídolo de mi hijo Liam y quería sacarse una foto con él", dijo Marcelo tras vivir el momento en la Ciudad Real Madrid Florentino Pérez junto al centrocampista inglés. "Le veo muy bien. Ha tenido un inicio muy bueno. Sabemos que en el Real Madrid siempre hay que mejorar pero su inicio es tremendo, casi inmejorable", añadió.



El defensa, que conquistó 25 títulos con el Real Madrid, se reencontró con el técnico italiano Carlo Ancelotti, al que regaló una camiseta del Fluminense, y con sus antiguos compañeros de equipo antes de que el conjunto blanco viaje a Riad para la disputa de la Supercopa de España.



"Este reencuentro para mí ha sido increíble. He estado mucho tiempo fuera, casi un año sin venir, y echaba de menos mi casa", confesó a Real Madrid Tv.



"Veo muy bien al equipo. En el Madrid se hace siempre un grandísimo trabajo. Ahora juega la Supercopa de España y le deseo suerte. Espero que la gane. Gracias al Real Madrid he podido conseguir cinco. Acabo de hablar con los jugadores y les veo muy bien y motivados para este torneo", manifestó Marcelo, campeón de la última edición de la Copa Libertadores con el Fluminense.



La leyenda madridista espera "un partido bonito" en el derbi de semifinales de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Tuvo un reencuentro especial con sus compatriotas Eder Militao, Rodrygo Goes y Vinícius Junior.



"Están todos muy bien y muy felices. Están mejorando cada temporada. Siempre que puedo hablo con Militao, con Rodrygo y con Vini intento ayudarles al máximo", dijo.



Y agradeció a Ancelotti el apoyo que le ha dado desde que se marchó del club y sus ánimos para la final de la Libertadores. "Hablé con él antes de la final de la Copa Libertadores y me dijo que iba a estar del lado de Fluminense. Por eso le he querido regalar la camiseta de la final porque fue especial para mí y sé que todos los madridistas estaban conmigo".

