Los médicos advierten del "fraude" de atribuir a enfermería competencias suyas

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha advertido este lunes del "fraude a la sociedad" que supone a su juicio atribuir a la enfermería competencias correspondientes a este colectivo, algo que además "pone en riesgo el futuro del sistema sanitario público".



El SMA se ha pronunciado así en un comunicado en el que hace referencia a "diversas resoluciones que validan guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os”.



Según señala el sindicato, desde el punto de vista profesional los enfermeros reivindican que ya no son diplomados, sino graduados, “igual que los médicos”, y reclaman mayores competencias y protagonismo en el sistema sanitario, ante lo que asegura que no hay "nada que objetar".



"El error es pensar que el crecimiento profesional de la enfermería puede hacerse suplantando las competencias del médico", critican los médicos, que recuerdan que la formación del médico especialista (en España todos los médicos del sistema público lo son) es de 10 u 11 años, sin contar el tiempo de preparación del MIR, mientras los enfermeros hacen un grado de 4 años.



Añade el SMA que la diferencia "no es solo temporal", ya que la formación médica está dirigida al diagnóstico, pronóstico, rehabilitación y tratamiento de los pacientes, mientras que la de enfermería está dirigida a sus cuidados.



"Ser diplomado o graduado no cambia nada. Los biólogos y psicólogos también son graduados y ello no los capacita para asumir las funciones del médico. La enfermería no es diferente", afirman los médicos andaluces.



Subrayan asimismo que "en un contexto de relativa escasez de médicos resulta muy tentador sustituir a estos por personal de enfermería", ya que "las ventajas son múltiples: menores retribuciones, menor tiempo de formación y un acatamiento mecánico de los protocolos asistenciales provocado por la falta de conocimientos médicos".



Tras asegurar que las razones de los gestores son "puramente economicistas", el SMA destaca la "enorme sobrecarga asistencial" que padecen los facultativos y sostiene que es "tentador" ceder a un proyecto que promete librarles de ella y convertirles en "líderes de equipos multidisciplinares", algo que no consideran "más que un engaño".



"Resulta desolador tener que insistir en lo obvio: solo los médicos estamos cualificados para prestar asistencia médica", señala el comunicado, que añade que "sostener lo contrario es engañar a la población".



Advierte además el Sindicato Médico Andaluz que pensar que la enfermería asumirá más funciones sin reclamar mayores retribuciones es "absurdo" y que "sus reivindicaciones de más competencias y de pasar al grupo A1 irán seguidas de demandas retributivas".



"¿Está dispuesto el SAS a pagar a los enfermeros igual que a los médicos? Si no es así, ¿cómo piensa que acepten asumir sus funciones? Por otra parte, si piensa hacerlo, ¿cómo explicará a los médicos que su especial formación no merece compensación retributiva alguna?", plantean los facultativos.

