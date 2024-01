Policías y guardias civiles comienzan el año con demandas salariales y laborales

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la asociación de guardias civiles JUCIL han comenzado este año con nuevas reivindicaciones: la demanda de una compensación extraordinaria para los policías nacionales que trabajaron en Nochebuena o Nochevieja y un recurso ante los tribunales contra el nuevo sistema de turnos de los guardias civiles.



En sendos escritos dirigidos al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y al director general de la Policía, Francisco Pardo, el sindicato SUP considera un agravio que los funcionarios que han prestado servicio en las noches del 24 y 31 de diciembre no reciban una retribución adicional como el resto de agentes de otros cuerpos, como policías locales o guardias civiles.



Por trabajar alguna de estas noches, los agentes de la Policía Nacional son compensados con una jornada libre adicional, según el oficio que el 31 de octubre dictó la Dirección Adjunta Operativa, a la que la organización sindical solicita que aclare si ese día libre extra incluye a los agentes que prestaron servicio durante los días festivos en la modalidad de servicio localizable.



Esta opción implica que el policía puede estar fuera de su puesto de trabajo pero tiene la obligación de estar en disposición de incorporarse si es requerido en menos de una hora y media, lo que, a juicio del SUP, debe estar compensado ya que muchos funcionarios no pueden trasladarse con sus familias si estas viven lejos.



Por su parte, JUCIL, la asociación mayoritaria entre los guardias civiles, ha presentado este lunes un recurso ante la Justicia contra la orden general que regula un nuevo sistema de turnos que fue publicada el pasado día 2 y que, en su opinión, supone que los agentes del instituto armado trabajarán casi dos meses más al año que los policías nacionales, autonómicos y locales.



Para la asociación, este sistema también supone un agravio comparativo con el resto de cuerpos y genera "graves perjuicios" ya que los agentes prestarán más horas de servicio por una retribución menor, denuncian en un comunicado, en el que reivindican turnos similares al existente 6x6 en la Policía Nacional, que supone seis días de trabajo y otros tantos de descanso.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es