Alejandra Osborne sale en defensa de su padre tras la estocada de Gabriela Guillén

Indignada con las declaraciones de Bertín Osborne en ¡Hola! dejando claro que no quiere ser padre y no piensa ejercer como tal con su hijo -aunque no dudará en hacerse cargo económicamente del niño si las pruebas de paternidad demuestran que es suyo-, Gabriela Guillén ha sentenciado al cantante en una de sus primeras apariciones tras convertirse en madre el pasado 31 de diciembre: "No me hables de esta persona" afirmaba visiblemente enfadada y sin disimular ante las cámaras lo dolida que está con su actitud respecto a su bebé.

Tal y como ha revelado su amiga Raquel Arias en '¡De viernes!', Gaby piensa criar al niño en solitario y ha tomado una decisión que deja claro hasta qué punto no quiere saber nada de Bertín. "No le hará las pruebas de ADN a su hijo y le pondrá sus apellidos, además de rechazar cualquier tipo de ayuda económica del artista, al que ni siquiera ha contestado al mensaje que le mandó tras el nacimiento del pequeño".

Ahora es Alejandra Osborne la que rompe su silencio tras la llegada al mundo de su hermanito y, aunque prudente y sin ocultar la mezcla de sentimientos encontrados que tiene en estos momentos, no ha dudado en salir en defensa de su progenitor asegurando que Gabriela sabía desde el primer momento que el presentador no quería convertirse de nuevo en padre:

"Puede haber hermano, pues sí, puede haber puede haber. Todavía no se sabe" ha reconocido con sinceridad, echando balones fuera cuando le preguntamos cómo se encuentra su padre y cómo se ha tomado "la noticia" de su paternidad: "¿Qué noticia? Pues mi padre, el pobre con COVID en la cama. La verdad es que ha estado regular, ¿eh? Pero bueno..." ha explicado, asegurando que ella no tiene "nada que decir" sobre el nacimiento del bebé.

"Yo ahora mismo no tengo nada que decir y eso yo no tengo nada que decir" ha afirmado al escuchar que Gaby no quiere ni oír hablar de Bertín. Sin embargo, sí ha salido en defensa del artista al dejar claro que al igual que "Gabriela tomó su decisión en su momento, mi padre tomó la suya en su momento, que Gabriela supo desde el primer momento". "Y ya lo que piense yo, lo que pienses tú y lo que piense el resto, es que da exactamente igual, porque es una cosa entre ellos dos. Es una cosa que hablaron los dos, entonces, lo sabían los dos desde el principio. Yo ya no me meto más porque yo no tengo que pensar nada, tú no tienes que pensar nada, nadie tiene que pensar nada. Que hablen entre ellos, yo no tengo nada más que decir" ha zanjado.

Admitiendo que "no sabe" si ejercería de hermana si se demostrase que es hijo de Bertín, Alejandra confiesa que "todo es un poco extraño" y ni siquiera es capaz de expresar qué sentimientos le provoca el nacimiento del bebé en estos momentos: "No lo he pensado mucho, no estoy para pensar mucho ahora mismo y de verdad que no sé que me dice el corazón. No sé que decirte".

"Todo es un poco extraño, ya te digo. Pero qué bueno que no sé qué pasará en un futuro, nunca se sabe" ha afirmado, asegurando que "por supuesto" que a Gabriela le desea que todo vaya bien: "Que todo esté bien, que estén los dos bien, eso por supuesto, vamos. ¿Vale? Me voy". "Cuando se hagan las pruebas pues ya se verá, ¿vale?" ha zanjado, sin cerrar la puerta a tener relación con su hermanito en el futuro.

