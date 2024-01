Sanidad quiere que se pueda autojustificar la baja por enfermedad leve los 3 primeros días

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento estudia que se puede "autojustificar" una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad "a fin de no burocratizar más la Atención Primaria y no colapsar a sus profesionales".



En una entrevista en Onda Cero, García ha informado de que estudia esta medida, que se trataría de una autodeclaración responsable, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Social y ha explicado que esta iniciativa ya es estructural en muchos países, se adoptó en España durante la pandemia y tiene el apoyo de los profesionales sanitarios.



También ha afirmado este lunes que la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios, y también en farmacias, es la medida "más eficaz" ante el repunte de la gripe y otros virus respiratorios, y así lo planteará este lunes ante el Consejo Interterritorial de Salud.



En otra entrevista en Telecinco, García ha reconocido que la gripe ha tenido un "repunte preocupante" en la última semana y por ello, ha dicho, se reúne hoy con las comunidades autónomas para ser "proactivos" y que todos los ciudadanos tengan "la misma protección vivan donde vivan", y la mascarilla es una de las medidas que ha reportado "mayor efectividad".



La ministra ha diferenciado entre la gripe y el colapso sanitario y ha subrayado que "el colapso significa que el río se ha desbordado" en algunas comunidades, "y cuando el río se ha desbordado, habrá que ayudar todos y ver qué medidas se ponen para el año que viene.



Respecto a si contempla medidas especiales para los centros escolares, ha dicho que "no especialmente" y sí ha subrayado la importancia de proteger a la población que acude a centros sanitarios, residencias y hospitales.

