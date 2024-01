El Celta se queda en Bilbao por la huelga de Iberia y Air Nostrum

El Celta de Vigo, que regresaba a Galicia tras haber eliminado (2-4) al Amorebieta en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, no ha podido partir del aeropuerto de Bilbao debido a la huelga de Iberia y Air Nostrum.



El sindicato UGT ha informado de que entre los pasajeros afectados por la acumulación de los retrasos este domingo se encuentra el equipo del Celta que se ha quedado en tierra por la cancelación de su vuelo de Air Nostrum desde Bilbao.



Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado "el caos" en que se ha convertido el aeropuerto de Bilbao por "la mala gestión que ha hecho Iberia" de las tres primeras jornadas de huelga del personal de asistencia en tierra, que ha conllevado retrasos y cancelaciones de vuelos.



Largas colas con centenares de pasajeros tratando de facturar en vuelos que han acumulado hasta tres horas de retraso, aviones que tras aterrizar no han podido descargar el equipaje y maletas acumuladas en las cintas transportadoras paradas, mientras otras se amontonan por todo el hall, han ocasionado el "colapso" del aeropuerto vizcaíno, este domingo en que la huelga del personal del handling ha coincidido con el regreso de la vacaciones de Navidad.



Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado "la incapacidad" e "ineficiencia" de Iberia para hacer frente a esa situación, a pesar de haber fijado unos servicios mínimos abusivos para ambas organizaciones, del 90 % que están obligados a cumplir.



Desde primera hora de la mañana, algunos vuelos acumulaban ya más de dos horas y media de retraso. Entre los afectados esta mañana han citado los que tenían como destino Madrid, Málaga y Barcelona, y la situación se ha agravado a lo largo de la jornada, con centenares de personas que hacían cola durante horas para facturar o recoger su equipaje, han explicado fuentes sindicales.



Iberia ha cifrado el seguimiento medio de la tercera jornada de huelga en el 18,5 %, algo más que ayer, si bien ha reconocido que el aeropuerto vizcaíno es uno de los aeropuertos con más incidencias registradas por problemas para cargar las maletas.



"La compañía trabaja para regularizar todas las maletas que no han podido ser cargadas" y "estudia vuelo a vuelo" cómo hacerlo, si transportándolas en otros aviones o por carretera para hacerlas llegar a los viajeros, han explicado fuentes de Iberia a EFE.



Las centrales convocantes de la huelga han descrito "un caos" de maletas que "nadie sabe cuándo van a poder llegar a sus propietarios porque "lo que dice la dirección de Iberia de que se están transportando vía Madrid y se están entregando no es cierto".



"A saber dónde acaban y cuándo las entregan a sus propietarios", se han preguntado.



Otros vuelo de Air Nostrum procedente de Valencia ha tenido dos horas y media al pasaje sin desembarcar, dentro del "caos de la organización de la dirección en el aeropuerto de Bilbao, incapaz de gestionar el colapso".



El sindicato CCOO de Euskadi ha reprochado a Iberia "su mala gestión" de la huelga que ha ocasionado "el caos" en el aeropuerto de Bilbao, "haciendo rehenes de la situación, a los pasajeros".



Ha valorado que el seguimiento de la huelga haya sido casi total en el aeropuerto vizcaíno, donde "el caos, los retrasos y cancelaciones han sido la tónica general" y ha lamentado que las maletas se hayan "acumulado por todos los rincones del aeropuerto, en numerosos casos, sin control alguno por parte de la compañía, que se ha limitado a alquilar transporte terrestre para hacer llegar las maletas, sea cual fuera su destino, al aeropuerto de Madrid (también en huelga) para su reorganización".

