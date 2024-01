Un apagón impide jugar la prórroga de un duelo suspendido

Un fallo en la luz con un apagón en el Estadio Reina Sofía de Salamanca al término del tiempo reglamentario ha impedido este domingo que el Unionistas y el Villarreal jueguen la prórroga de un encuentro que ha quedado suspendido con empate a uno en el marcador.



Ilias Akhomach adelantó a los visitantes y Alfred Planas igualó desde el punto de penalti para provocar un tiempo extra que nunca se llegó a jugar después de más de media hora con los jugadores en los vestuarios esperando a que se arreglaran los problemas técnicos.



El duelo del Reina Sofía dio sus primeros pasos con el Villarreal sin perder ni en segundo en irse contra la portería de Iván Martínez. El conjunto amarillo comenzó con mucho ímpetu el encuentro y metió atrás a los locales en busca de adelantarse muy pronto.



Un chut de Baena repelido por el mar de piernas que existía en el área blanquinegra en el minuto tres y una internada por Ilias Akhomach por banda derecha cinco minutos más tarde, en la que cayó en una pugna con Ekaitz pidiendo un penalti que no le fue concedido tras una indecisión entre el portero y el lateral, metieron el miedo en la afición salmantina, muy metida en el partido desde el inicio.



Dominaba y encadenaba posesiones el cuadro dirigido por Marcelino García Toral pero sin hacer al guardameta charro aparecer hasta que en un córner rondando el minuto 10, Gerard Moreno con un cabezazo al segundo palo obligaba a hacer una gran estirada a Martínez. Buena respuesta del soriano, cuyo rechace cayó en pies de Cuenca que en una volea con zurda la mandaba muy por arriba de la portería.



El guión parecía escrito por los amarillos, pero a partir de ese acercamiento peligroso, Unionistas de Salamanca reaccionó y hizo virar la tendencia gracias al balón parado y a los centros desde zonas laterales del ataque, permitiéndoles ver muy de cerca por primera vez a Pepe Reina, que arrebató en el minuto 13 con una gran parada el grito de gol a las más de 5.000 almas que llenaron el estadio.



Fruto de una jugada ensayada en una falta desde el lado derecho ejecutada a la mil maravillas por los pupilos de Dani Ponz, Mario Losada remataba solo un balón que prolongó con un tacón de muy bella factura Ramiro Mayor hacia el segundo palo pero aparecía el portero campeón del Mundo para mantener el empate en el luminoso.



Se lo creían los salmantinos y su respetable, que seguía muy activo a pesar de la fría tarde noche que había en la ciudad castellano-leonesa. El manejo del esférico empezó a partir de esa jugada a estar más repartido a la par que Unionistas se encontraba cada vez más cómodo, lo contrario que sus contrincantes, sin poder descifrar el entramado defensivo albinegro, con envíos largos a Morales y subidas de Altimira como sus mejores bazas.



Así transcurrió la mayor parte del primer periodo, teniendo los visitantes poco protagonismo en la parcela ofensiva y con la escuadra unionista amenazando por banda y desde la pelota parada. En uno de esos balones que iban desde los laterales hacia el centro de la formación de los de Salamanca, pasada la media hora, Losada se encontraba con un balón muy franco en la frontal pero en semi volea lo mandaba lejos del poste derecho de Reina sin oposición groguet.



En los postreros cinco minutos hasta el descanso, el Villarreal dio un paso al frente aprovechando la caía en la energía del equipo de Primera Federación. En una de las varias llegadas en este tiempo, Altimira conseguía la línea de fondo y ponía un pase tenso al segundo para Morales que se topaba con una buena anticipación de Camus que sin embargo, no era contundente y el balón se quedaba suelto en los alrededores del área pequeña-



Después de una serie de rebotes, el cuero caía en pies de Gerard Moreno que a bocajarro fusilaba a Iván Martínez, dando la réplica este con una notabilísiba parada achicando espacios. Esta fue la última a apuntar antes de irse jugadores a vestuarios, con una primera parte que dejó más contento a Ponz que a su homólogo castellonense.



Para los segundos 45 minutos, aunque el 'submarino amarillo' salió con la intención de mandar de una vez por todas, sus rivales no lo permitieron. Unionistas estaba bien plantado en defensa, repeliendo bien los intentos de llegar al gol de los amarillos, obcecados en entrar por el centro, y mordía en el lado contrario del campo, dificultando en muchas ocasiones la salida de balón.



La gran intensidad de los charritos igualaba las fuerzas en la eliminatoria de la Copa y, en un saque de puerta del Villarreal muy bien presionado por Unionistas, el recién ingresado Teijeira la mandaba a guardar a la mallas de Pepe Reina... mas el tanto no subiría al marcador al estar la jugada detenida por el árbitro previamente.



Una decisión que llegaba tras interpretar Busquets Ferrer que Ekaitz había simulado un penalti por lo que paró el partido y le mostró la amarilla al carrilero unionista, que se llevaba las manos a la cabeza y protestaba lo pitado, igual que todo el público que se encendía aún más en este minuto 62 de choque de la misma manera que sus futbolistas.



Poco después Marcelino introducía cambios buscando una reacción de los suyos, con Coquelin entrando por un tocado Bailly, Terrats por Baena y Sorloth por José Luis Morales. El gigante noruego agitó el ataque del Villarreal, que comenzaba a tener aproximaciones cada vez más seguidas hacia la puerta albinegra.



El punta nórdico ponía en peligro a los salmantinos pero fue Ilias Akhomach quien introdujo una daga en forma de golazo en los cuerpos de Unionistas. El canterano culé, el más activo de los castellonenses en todo el duelo, hacía el primero en el 82' de juego con una 'folha seca' salida de su zurda que se introducía por la escuadra derecha de Martínez, que nada pudo hacer ante el misil del marroquí.



Respiraba el Villarreal y se enmudecía el Reina Sofía, que resurgía poco después al ver como su equipo no se rendía y se lanzaba a por el empate. Una igualada que llegaba a penas cinco minutos después cuando Alfred Planas convertía una pena máxima cometida por Comesaña y llevaba el delirio al barrio San José y a gran parte de Salamanca.



No hubo mucho más hasta el final del tiempo reglamentario, dejando ambos conjuntos todo para una prórroga que se esperaba apasionante con un Unionistas que veía el pasar a octavos como algo más que posible y con un Villarreal dando los síntomas que le están llevando a tener una temporada más que irregular, sin enterarse del todo como era la película.



Un tiempo extra que no comenzó y para el que se buscarán fechas para su disputa.



Ficha técnica:



1. Unionistas de Salamanca CF: Iván Martínez; Camus (Erik Ruiz, minuto 45); Ramiro; Carlos Giménez; Ekaitz; Nespral; Javi Villar; Álvaro Gómez; Serrano (Teijeira, minuto 60); Losada (Alfred Planas, minuto 85) y Slavy (Rastrojo, minuto 60).



1. Villarreal CF: Reina; Altimira; Bailly (Coquelin, minuto 67); Cuenca; Alberto Moreno; Comesaña; Parejo (Lekovic, minuto 77); Akhomach; Álex Baena (Terrats, minuto 67); Gerard Moreno y Morales (Sorloth, minuto 67).



Goles: 0-1, minuto 82: Akhomach. 1-1, minuto 87: Alfred Planas, de penalti.



Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité de Baleares). Mostró tarjeta amarilla a los locales Camus (minuto 10) y Ekaitz (minuto 62) y a los visitantes Parejo (minuto 14), Comesaña (minuto 86) y Sorloth (minuto 89).



Incidencias: partido de los dieciseisavos de la Copa del Rey disputado este domingo en el Estadio Reina Sofía con la presencia de 5710 espectadores, totalmente lleno. En los prolegómenos, Mario Losada recibió el premio a mejor jugador del mes de diciembre de Unionistas de Salamanca y se le rindió homenaje al fallecido Antonio Díaz, exjugador de la Unión Deportiva Salamanca y el Villarreal.

