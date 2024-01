José Arnaiz da la victoria a Osasuna en la prórroga

Osasuna tuvo que emplearse a fondo y se clasificó este domingo a los octavos de final de la Copa del Rey ante el Castellón (0-1) gracias un gol de José Arnaiz en la segunda parte de la prórroga, en el minuto 108.



El equipo navarro salió dispuesto a evitar sorpresas en su visita al líder del grupo 2 de la Primera RFEF, se hizo dominador del balón y no dejó que el conjunto local se encontrara cómodo en los primeros compases.



Raúl dispuso de dos buenas ocasiones para adelantar al vigente subcampeón de la Copa del Rey, pero no pudo materializarlas y poco antes del descanso remató al larguero un centro de Kike Barja.



El Castellón no encontró su juego ofensivo y sólo apareció en el área rival en una combinación entre Iago Indias y Chirino que terminó en nada.



El partido cambió radicalmente en la segunda mitad con la entrada en el centro del campo del Castellón de Josep Calavera para dar criterio y salida al balón.



Calavera dio más presencia en el área rival y ocasiones al conjunto de Dick Schreuder. Primero fue Óscar Gil el que no acertó ante Aitor y luego Jesús de Miguel firmó un disparo que atajó el meta.



Los dos equipos trataban de buscar la portería contraria aunque sin la recompensa buscada. Pudo marcar Osasuna en una internada de Raúl que cortó Alberto Jiménez y precisamente en una mala salida de balón del central local Osasuna llegó con tres jugadores ante Schwake, pero Chirino evitó el peligro sobre su portería.



La mejor ocasión la tuvo el Castellón con un disparo de Villahermosa en el interior del área que repelió un poste.



Ninguno de los dos equipos pudo encontrar el camino del gol en el tiempo reglamentario y el partido se marchó a la prórroga para disfrute de la afición local, que llenó Castalia y agradeció la entrega de los suyos.



En la primera mitad de la prórroga, Osasuna buscó hacerse con el control y el Castellón metió efectivos ofensivos en el campo.



El equipo navarro se volcó sobre la meta castellonense y en el minuto 108 Arnaiz, con un disparo cruzado, firmó el 0-1, pero la respuesta del Castellón fue inmediata y Kastaneer estuvo cerca de conseguir el empate.



El desgaste físico hizo mella en el conjunto local, que vio cómo dos disparos lejanos de Osasuna se estrellaron en los postes de su portería, pero a punto estuvo de forzar la tanda de penaltis con un tiro en el último minuto de Kastaneer que desvío un delantero albinegro cuando se dirigía a la red.



- Ficha técnica:



0 - Castellón: Schwake; Chirino, Alberto Jiménez, Granero; Iago Indias (Jeremy de León, min. 99), Óscar Gil, Moyita (Calavera, min.45-Villahermosa, min.74), Salva Ruiz (Raúl Sánchez, min.70-Suero, min.112)), Manu Sánchez (Kastaneer, min.70), Medunjanin y Jesús de Miguel.



1 - Osasuna: Aitor; Nacho Vidal (Rubén Peña, min. 63), Juan Cruz, David García, Herrando; Torró, Ibáñez (Moncayola, min.105), Darko (Aimar, min. 76), Kike Barja (Arnaiz, min. 76), Rubén García (Budirmir, min.88) y Raúl (Areso, min.88).



Gol: 0-1, m.108: Arnaiz.



Árbitro: José María Sánchez Martínez. Mostró tarjeta amarilla a Alberto Jiménez, Chirino, Iago Indias y al entrenador, Dick Schreuder, por el Castellón, y a Torró y Budimir, de Osasuna.



Incidencias: Partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio Castalia ante 14.182 aficionados (lleno).

