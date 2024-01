Rueda mantendría la mayoría absoluta, aunque la izquierda ganaría apoyos, según Sondaxe

El candidato del PPdeG a la presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, podría mantener la mayoría absoluta de su partido en las próximas elecciones del 18 de febrero y revalidar así su mandato, tal y como apunta la encuesta de Sondaxe que publica este domingo La Voz de Galicia y que revela también que la izquierda registraría un incremento en sus apoyos.



Según la encuesta, el PPdeG se situaría con un total de 39 escaños, superando en uno el límite de la mayoría absoluta, que se sitúa en 38. No obstante, perdería tres escaños respecto a las elecciones de 2020, que otorgaría al bloque de izquierdas formado por BNG, PSdeG y Sumar.



A pesar de que el PPdeG obtendría por quinta vez consecutiva los apoyos suficientes para formar Gobierno en solitario, la izquierda gana terreno a los populares, ya que el BNG, con la candidata Ana Pontón, sube un escaño en Pontevedra, pasando en total de los 19 de las elecciones de 2020 a los 20.



Por su parte, el PSdeG, con José Ramón Gómez Besteiro como aspirante, pasaría de los 14 escaños a los 15, tras obtener uno en la provincia de Lugo, que también arrebata al PP.



Por último, Sumar obtendría por primera vez representación parlamentaria por la provincia de A Coruña y ganaría el acta de Marta Lois, de manera que el Parlamento de Galicia volvería a contar con cuatro fuerzas políticas.



Fuera se quedarían partidos como Vox, Podemos o Democracia Ourensana, puesto que no alcanzan el mínimo del 5 % para lograr representación.



Es en la provincia de Ourense donde estos partidos se quedan más cerca, con una estimación de voto para Vox del 3,6 %, una estimación del 3,5 % para Democracia Ourensana (D.O.) y un 1,2 % para Podemos.



Así, en Ourense el reparto quedaría en ocho actas para el PPdeG, tres para el PSdeG y tres para el BNG; mientras que en A Coruña los populares obtendrían trece escaños, el BNG un total de siete, el PSdeG alcanzaría cuatro y Sumar obtendría uno.



En Pontevedra el PPdeG conseguiría diez actas, el BNG sumaría siete y el PSdeG un total de cinco; y en Lugo, los populares alcanzarían ocho, mientras que nacionalistas y socialistas sumarían tres cada uno.



En cuanto a la valoración de líderes, el candidato popular, Alfonso Rueda, que se presenta por primera vez a las elecciones tras la sucesión de Alberto Núñez Feijóo, es el mejor valorado, con un 5,3 de nota.



Le sigue la nacionalista Ana Pontón, con un 5,2, la única candidata que aprueba de la oposición.



El socialista José Ramón Gómez Besteiro obtiene un 4,8 de nota; mientras que la aspirante de Sumar, Marta Lois, saca un 4,2.



Además, según la encuesta, a 40 días de las elecciones, la abstención rozaría el 45 %, cuatro puntos más que en las elecciones de 2020.

