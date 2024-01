El PSOE alerta de que Moreno deja sin 400 millones de fondos europeos a pymes y autónomos

La portavoz de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del PSOE en el Parlamento andaluz, Alicia Murillo, ha alertado este domingo de que el gobierno de Juanma Moreno "ha dejado sin ejecutar 400 millones de euros de fondos europeos destinados a ayudas para pymes y autónomos de Andalucía".



Murillo, a través de un comunicado, ha llamado la atención sobre la gravedad de este hecho que, además, es "la segunda vez que ocurre con unos fondos destinados a estos colectivos" y ha avisado de que, ante esta realidad, la respuesta del gobierno de Moreno ha sido "manipular y parchear".



"Ahora afirma que anunciarán futuras ayudas a autónomos y a pymes y hablan de cientos de millones euros, pero esos fondos no llegarán hasta dentro de cinco o seis años y llevan una letra pequeña, que no cuentan, que dice que las ayudas se darán a dedo", ha advertido Alicia Murillo.



En este sentido, ha criticado que Moreno esté "manipulando y desaprovechando la oportunidad única" que otorgan los fondos europeos para que Andalucía alcance la igualdad con el resto de España.



La parlamentaria ha lamentado que Moreno esté "más preocupado en la confrontación con el Gobierno de España y en hacerle seguidismo a la campaña de Feijóo que en trabajar por Andalucía. Fruto de esta situación son los 2.516 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desarrollado con fondos europeos, que Moreno no ha ejecutado, tal como ha alertado la Cámara de Cuentas de Andalucía".



La socialista ha recordado que "Andalucía tiene hoy más fondos europeos que nunca en su historia", sin embargo, ha advertido de que esta oportunidad ha sido "desperdiciada" por el gobierno andaluz, que no ha sabido aprovechar el potencial de los fondos europeos".



"El resultado es que, por primera vez en su historia, Andalucía es la última región de España en tasa de empleo y en PIB per cápita", ha concluido.

