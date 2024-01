Malena Gracia contesta a la familia de Arévalo tras el incidente en el tanatorio

Después del bochornoso momento que se vivió en el tanatorio de Paco Arévalo con Malena Gracia, ésta se sentaba en la noche de ayer en el programa de televisión '¡De viernes!' para aclarar lo que había sucedido en el interior. Lo cierto es que la versión de la cantante no tiene nada que ver con la que ha dado el hijo del humorista y su testimonio dejó muy sorprendidos a todos los colaboradores.

Malena aseguraba que se encuentra "muy triste" por la situación que le tocó vivir en el tanatorio ya que no esperaba que le hicieran ese desprecio y, mucho menos, que no le dejasen entrar a despedirse del que, además de pareja, ha sido un gran amigo suyo.

"Me duele el desprecio que se me hizo en el tanatorio" confesaba la artista y definía lo que vivió en el tanatorio como "una campaña de desprestigio" hacia ella, dejando claro que el show no lo montó ella sino la familia que se negó a que entrase en la sala.

Además, Malena comentó que fue al tanatorio porque los amigos de Arévalo le comentaron que "así él lo hubiera querido", pero nunca se imaginó que se iba a encontrar esa situación tan desagradable.

"Su hijo nunca me ha querido, se puso a hacerme burlas" confesó Malena... pero,¿qué pasó en el interior? Al parecer la cantante aseguró que "me dijeron que no podía entrar. No hablé con Paco, le vi que me miró mal, me hizo desprecios. Yo iba con un compañero y a él sí le dejaron entrar".

La que fuera novia de Arévalo aseguraba que no entiende "esa inquina hacia mí hasta el día que muere su padre. Nunca le gustó que saliera con él" y que su presencia en el tanatorio se debía a que "solo quería darle un beso y decirle adiós como se merecía, y como yo me merecía".

