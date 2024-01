José Luis Martínez-Almeida habla por fin de su compromiso con Teresa Urquijo

Este 2024 será un gran año, al menos para ellos: José Luis Martínez-Almeida y su pareja, Teresa Urquijo, se darán el 'Sí, quiero' el próximo 6 de abril en Madrid. Una noticia que hasta el momento no habían comentado ninguno de los dos protagonistas, pero que esta mañana sí ha anunciado el alcalde de Madrid.

"Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí" ha confesado en una publicación en su perfil de Instagram.

Ambos sellarán su amor con una ceremonia religiosa que tendrá lugar en la finca 'El canto de la cruz' a las afueras de Madrid, propiedad de la familia de Teresa, en concreto a la abuela materna, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del Rey Juan Carlos.

Su historia de amor comenzó hace casi dos años y desde entonces, han sido muchos los momentos en los que se han dejado ver juntos, pero lo cierto es que siempre se han mostrado reacios a hablar de su vida privada. Hasta ahora.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es