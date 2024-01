Dos investigadores de la Universidad de Sevilla, observadores en las elecciones de Taiwán

Dos investigadores de la Universidad de Sevilla serán testigos privilegiados en las elecciones de Taiwán del próximo 13 de enero. Mar Llera, directora de Estudios de Asia Oriental en la Facultad de Comunicación, y Santiago Ramírez, egresado de la US, participarán en la misión de observadores internacionales liderada por el líder estudiantil de Tiananmén Wang Dan y su fundación la New School of Democracy.

Este hecho, sin precedentes en la historia de la US, viene a premiar la colaboración fraguada entre la Facultad de Comunicación y personalidades de primer nivel en la defensa de la democracia en Taiwán y Hong Kong, según señalan desde el facultad. La línea que capitanea la profesora Llera propició la presencia en la Universidad de Sevilla de Audrey Tang, la ministra digital de Taiwán, así como de las investigadoras del Double Think Lab y la Open Culture Fundation, Claire Cheng y Po-yu Tseng en 2019. Todas ellas forman parte de un entramado del gobierno taiwanés que pretende poner la digitalidad al servicio de la democracia y estudiar las interferencias de dictaduras como la china en las democracias liberales. Lin-Fei Fang, líder de la Revolución de los Girasoles, que rechazaba la profundización de la dependencia económica entre Taiwán y China, también visitó Sevilla en 2017. Además, desde 2015 la Hispalense venía recibiendo a activistas pro-democracia hongkoneses, ahora exiliados, como Joshua Wong o Kinman Chan.

Las investigaciones desarrolladas por el equipo de la profesora Llera y publicadas en prensa sobre la Gran China (China, Hong Kong, Taiwán y Singapur) han sido otro de los alicientes para la inclusión de estos dos investigadores de la US dentro del equipo de observadores internacionales. Así, en 2019 El Confidencial publicó un extenso análisis donde revelaba cómo España estaba extraditando taiwaneses a China y alertaba sobre la necesidad de revertir el tratado de extradición entre China y España.

A nivel académico el equipo sigue tejiendo lazos a nivel internacional. A principios de 2023 la revista Acontecimientos, del Instituto Emmanuel Mounier, publicó un número dedicado a China coordinado por Llera con participación de investigadores como Adrian Zenz, principal investigador a nivel mundial de los atentados contra los derechos humanos en Xinjiang; Perry Link, coautor de los Tiananmen Papers; Teng Biao, abogado pro-derechos humanos en China o el periodista español Juan Pablo Cardenal. Además, el grupo propició la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Universidad de Sevilla y la Universidad Nacional de Chengchi (Taipéi) en 2022.

De esta forma la profesora Llera pretende “poner la facultad en contacto con la sociedad”. Un esfuerzo respaldado por el decano de la Facultad de Comunicación, José Luis Navarrete, y la vicedecana, Rosalba Mancinas, que estudian la posibilidad de crear un nuevo foro en torno a esta cuestión.

