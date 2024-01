Salud pide al Ministerio cambiar los criterios para poder paliar el déficit de médicos

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado este jueves que va a exigir en el próximo Consejo Interterritorial de Salud que el Ministerio aborde “de una manera seria y decidida” el déficit de profesionales en las comunidades y también los criterios en las unidades de docencia.



Durante una visita al Hospital Universitario de Jaén, García ha señalado que “siempre” existe déficit de profesionales, que en el caso de Andalucía se produce principalmente en las especialidades de anestesia, neurología, medicina familiar, psicología clínica o psiquiatría.



En el caso de los anestesistas, ha admitido que algunos centros hospitalarios están utilizando profesionales de otros hospitales públicos para “garantizar” la realización de operaciones: “En algunas comunidades autónomas se están utilizando incluso anestesistas de hospitales privados”, ha dicho.



En relación a las plazas de profesionales sanitarios, la consejera de Salud ha lamentado que “este año Andalucía no podrá aumentar el número de plazas porque no cumplimos los criterios en las unidades de docencia, que están a tope”.



En concreto, ha detallado que esa circunstancia se da en las especialidades de medicina familiar y psiquiatría, donde no será posible aumentar este año las plazas de docencia.



Por ello, ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, previsto para este mes, se aborde “de una manera seria y decidida” tanto el déficit de profesionales sanitarios como los criterios para las unidades de docencia-

