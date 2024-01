Familias en los tribunales: pensiones de alimentos y compensaciones por el trabajo en casa

Los litigios familiares que mayor interés despiertan entre los abogados son los vinculados al pago de pensiones de alimentos a hijos mayores de edad que no tienen relación con sus padres y las indemnizaciones por el trabajo desarrollado en el hogar durante el matrimonio.



La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha dado a conocer las diez sentencias más vistas por más de 2.700 abogados especializados en Derecho de Familia a lo largo de 2023, que muestran los aspectos que despiertan más conflictividad en el ámbito de la familia, los menores, las sucesiones y la discapacidad.



Entre ellas destaca una dictada por la Audiencia de Valencia que fija una compensación económica de 50.000 euros por el trabajo en el hogar durante la unión matrimonial en régimen de separación de bienes, reduciendo la petición de 172.899 euros al tener en cuenta criterios como que el exmarido ha colaborado en las tareas domésticas y la exmujer tiene la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas de la familia.



Otra de las sentencias más consultadas por los letrados ha sido la dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba que decretó el cese de la obligación de prestar alimentos de un padre a su hija mayor de edad con la que no consiguió recomponer la relación pese a intentarlo de manera insistente.



"No es razonable ni humanamente exigible pretender que el progenitor siga prestando sostén económico a una hija mayor de edad que en la actualidad ya ha cumplido los 23 años y que ni siquiera le habla", señala la Audiencia.



En el ámbito de las sucesiones, el Tribunal Supremo estableció que la falta de relación no implica automáticamente la existencia de un maltrato psicológico o abandono injustificado como causa de desheredación de los hijos.

