El Granada se reencuentra con la victoria y complica al Cádiz

El Granada se reencontró con la victoria más de cuatro meses después y se coloca a cuatro puntos de la permanencia al ganar este miércoles por 2-0 en el Nuevo Los Cármenes al Cádiz, que prolonga su mala racha de resultados y se complica su situación en la clasificación.



Un gol del albanés Myrto Uzuni adelantó al Granada en un primer tiempo en el que fue mejor, mientras que en la segunda mitad, con el Cádiz ya en inferioridad numérica por la expulsión de Rubén Sobrino, marcó el 2-0 Bryan Zaragoza.



El Granada salió al partido lanzado y tuvo una clarísima ocasión para marcar en el minuto 3 por mediación del albanés Myrto Uzuni, que marró en boca de gol tras una contra muy bien llevada por Bryan Zaragoza.



El Cádiz igualó el dominio inicial con el paso de los minutos, aunque sólo inquietó al argentino Augusto Batalla, meta debutante en los locales, con un tiro flojo del uruguayo Maxi Gómez.



El Granada tenía más peligro y marcó el 1-0 en el minuto 22 a balón parado, en concreto en una falta lanzada por Bryan Zaragoza, tocada por el argentino Lucas Boyé y remachada por Uzuni.



El gol tardó un par de minutos en subir al marcador porque en primera instancia fue anulado por fuera de juego de Lucas Boyé y tuvo que ser validado desde la Sala VOR.



De ahí al descanso, pudo ampliar el Granada su renta con un par de claras ocasiones de un activo Uzuni, la primera con gran intervención para evitar el tanto del argentino Conan Ledesma y la segunda cerrada con un mal remate del albanés con todo de cara para marcar.



Justo antes del descanso, el canario Pulido Santana señaló penalti de Batalla a Rubén Sobrino, pero rectificó su decisión tras consultar en el VAR después de analizarse la jugada varios minutos en la Sala VOR.



En la segunda mitad las cosas se le pusieron peor aún al Cádiz por la expulsión de Rubén Sobrino en el minuto 54 por una agresión sin balón a Gonzalo Villar en un contraataque visitante.



El Cádiz, sin crear peligro, trato de irse arriba para empatar, pero el Granada aprovechó su superioridad para montar una contra definitiva en el minuto 70 cerrada por Bryan Zaragoza, el mejor del partido, tras perfecta asistencia de Carlos Neva.



Un disparo de Robert Navarro que no encontró portería y constantes balones aéreos que no pudieron rematar los puntas visitantes fueron los principales intentos visitantes ante la meta de un Granada que por primera vez acaba un partido sin encajar gol esta campaña.



Ficha técnica



2 Granada: Batalla; Ricard (Vallejo, m.78), Bruno Méndez (Rubio, m.78), Ignasi Miquel, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gonzalo Villar, Álvaro (Antonio Puertas, m.87), Bryan; Uzuni (Matías Arezo, m.78) y Boyé (Callejón, m.72)



0 Cádiz: Ledesma; Iza, Fali, Luis Hernández, Lucas Pires; Rubén Alcaraz (Brian, m.75), Alex Fernández (Kouame, m.46), Rubén Sobrino, Machís (Robert Navarro, m.46); Chris Ramos (Negredo, m.80) y Maxi Gómez (Sergi Guardiola, m.58).



Goles: 1-0, (m.22) Uzuni. 2-0, (m.70) Bryan Zaragoza.



Árbitro: Pulido Santana (C. Canario). Expulsó con roja directa en el minuto 54 al visitante Rubén Sobrino por una agresión al local Gonzalo Villar. Mostró cartulina amarilla a los locales Lucas Boyé (m.65) e Ignasi Miquel (m.86), y a los visitantes Rubén Alcaraz (m.21), Álex Fernández (m.42), Chris Ramos (m.43) y Fali (m.97).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 17.742 espectadores, varios cientos de ellos aficionados visitantes. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del exjugador del Granada Ángel Castellanos.

