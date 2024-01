Xavi: "Cuento con Vitor Roque, estará en la lista de convocados"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, confía en que la inscripción del delantero brasileño Vitor Roque en LaLiga EA Sports sea "cuestión de horas" y anunció que cuenta con él para el partido de este jueves ante la UD Las Palmas, para el que irá convocado.



"Falta el proceso de inscripción. Cuento con él, estará en la lista de convocados y esperemos que esté disponible. Supongo que es cuestión de horas", aseguró el técnico del cuadro catalán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.



Xavi explicó que su idea es ir "poco a poco" con Vitor Roque: "Es un chico de 18 años, no lo podemos cargar de responsabilidad de más. Necesita tiempo para adaptarse, pero lo veo preparado. Se ha cuidado físicamente. Viene con ganas e ilusión, se ha adaptado rápido al grupo. Raphinha le ha hecho de cicerone y Araujo también habla portugués".



Xavi valoró que el fichaje de Vitor Roque ayudará a "generar competitividad" entre los delanteros, "un aspecto positivo", y subrayó que "no habrá problema" para que el brasileño juegue con Robert Lewandowski "en algunos momentos", por puede actuar tanto "en la banda" como "de nueve".



En cuanto al partido de mañana, Xavi reconoció que la UD Las Palmas está "jugando muy bien al fútbol", con un estilo "muy parecido" al que busca el Barcelona, con "una propuesta ofensiva, fútbol de triangulación y una línea defensiva muy alta".



"Con Pimienta nos conocemos muy bien, le tengo mucha estima. Fuimos compañeros en el Barça B y le deseo lo mejor. Mañana será una lucha por la posesión de la pelota, por tener el dominio del juego. Quizás nos puede favorecer este juego más alegre y con propuesta más ofensiva que otros equipos", analizó el técnico.



"Mañana tenemos una salida difícil. Las Palmas, con el permiso del Girona, es el equipo revelación de la temporada. Y Pimienta es un grandísimo entrenador", añadió.



El técnico egarense explicó que a la plantilla le han "ido bien las vacaciones para desconectar" y "el equipo ha vuelto bien", si bien apuntó que "es el momento de demostrar" que el Barça puede "ganar partidos", "jugar bien" y encontrar "la continuidad en el juego y en los resultados".



"A través del juego vendrán los resultados. Nos están pasando factura los errores en defensa y la falta de efectividad en ataque. Me preocupa más el área defensiva. Siempre hacemos uno, dos o tres goles, y en algunos partidos aun así no hemos ganado porque encajamos demasiado", diagnosticó.



Asimismo, el técnico anunció que Iñigo Martínez no estará disponible este jueves, pero sí para el partido de la Copa del Rey del domingo contra el Barbastro, y también comentó que Pedri "está bien", "con buenas sensaciones" y "vamos a ver si se incorpora en los próximos días" a los entrenamientos con el grupo.



Xavi celebró el regreso de Frenkie de Jong, sancionado en el partido contra el Almería: "Es un futbolista fundamental, con capacidad de liderazgo y al que no le quema el balón. Es un futbolista extraordinario".

