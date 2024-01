Teresa Rodríguez tilda de "fachas" a quienes celebran la toma de Granada

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lanzado una contundente crítica a la celebración del aniversario de la conquista de Granada por los Reyes Católicos en 1492. "Hoy los fachas celebran la toma de Granada. La islamofobia y la andalufobia de la extrema derecha son fundacionales", declaró Rodríguez, ex miembro de Podemos, en su perfil de la red social X (anteriormente Twitter).

Rodríguez argumenta que la historia enseñada en las escuelas glorifica un pasado de "exorcismo facha" y expulsión, inhumación o exclusión de lo no cristiano y no blanco. "Son ignorantes testarudos de una pureza blanca y cristiana que no existe más que en sus sueños húmedos de fachas", afirma, criticando también el uso de la religión cristiana como arma contra otros, mencionando la emigración y el genocidio en Palestina.

En su hilo, la política andaluza condena especialmente a VOX por su propuesta de negar la nacionalidad española a individuos de cultura islámica. "Negarle la españolidad a toda cultura con presencia musulmana es tanto como negarle la españolidad a la Giralda, a la Alhambra, a la Mezquita, al flamenco, a los pestiños o al aliño de las aceitunas", señala Rodríguez.

Finalmente, Rodríguez propone una Andalucía moderna y abierta, frente a un españolismo "excluyente, reaccionario, liberticida y elitista". La celebración de la Toma de Granada rememora la victoria de los Reyes Católicos en 1492 y su conmemoración incluye actos religiosos y cívicos en Granada.

