De candidata a los Goya y trabajar con Álex de la Iglesia a vivir en la calle en Málaga

La historia de Mónica Cervera, actriz española que alcanzó la fama con su participación en películas como 'Piedras' y 'Crimen Ferpecto', refleja un giro dramático y sorprendente. Tras casi dos décadas de su salto al estrellato y una nominación al Goya, hoy se encuentra viviendo en la indigencia, un cambio radical en su vida personal y profesional.

Este impactante cambio fue recientemente revelado por la revista SEMANA, que ha sacado a la luz la situación actual de la actriz malagueña. Cervera, a sus 48 años, ha dejado atrás los escenarios para vivir en un banco de un parque en Málaga, su ciudad natal.

La carrera de Cervera comenzó con promesa y talento. Después de estudiar danza y arte dramático, obtuvo su primer reconocimiento en 'Hongos' (1999) y la serie 'Manos a la obra' (2001). Sin embargo, su verdadero éxito llegó con la película 'Crimen Ferpecto', dirigida por Álex de la Iglesia, donde su actuación como Lourdes le valió una nominación al Goya y el reconocimiento nacional.

A pesar de este prometedor inicio, la vida de Cervera tomó un rumbo inesperado. En la actualidad, enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida, sin un hogar y alejada de su familia. La actriz ha elegido vivir en la calle, en busca de una vida autónoma, lejos de la dependencia familiar. "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir", ha declarado Cervera.

En estos momentos difíciles, la actriz se encuentra en busca de asistencia social. Ha expresado su deseo de obtener estabilidad a través del apoyo de Bienestar Social, con quienes tiene una cita programada. Sin embargo, ha cerrado la puerta a su pasado en el cine, rechazando cualquier posibilidad de regresar a la actuación. "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine... Estoy bien como estoy," enfatizó Cervera en una reciente entrevista.

