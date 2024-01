Los consumidores gastarán entre 134 euros en Jaén y 192 en Sevilla durante las rebajas

Los consumidores andaluces que estén dispuestos a comprar en las próximas rebajas gastarán una media de 134 euros en Jaén y en el otro extremo se sitúa Sevilla con 192 euros, según un estudio realizado por la Asociación Española de Consumidores (Asescon).



En el resto de las provincias andaluzas oscilarán entre los 140 euros de Huelva, 166 euros de Granada, 179 de Córdoba; 170 de Cádiz; 171 de Almería, y 187 euros de Málaga.



Madrid (202 euros de media), Vizcaya (201) y Valencia (200) son las tres provincias donde hay una mayor previsión de gasto por parte de cada uno de los consumidores. Las que menos son Albacete (120 euros), Ceuta (123 ) y Cáceres (124 ).



También Madrid lidera en el porcentaje de consumidores que acudirán a las rebajas, con un 94 %, seguida de Álava y Barcelona (93 %). Por el contrario, Lérida (68 %), La Rioja (68 %) y Ceuta (69 %) cuentan con menores porcentajes.



El informe, realizado a partir de más de 3.000 encuestas, no desvela grandes esperanzas de los consumidores respecto a los precios que se van a encontrar ya que el 88 % de los encuestados mantiene que las rebajas "no van a aportar ningún descuento adicional".



Este alto número de consumidores cree que a lo largo de los meses anteriores se han producido ya rebajas en cierto modo y, por tanto, lo que publicitan los establecimientos ahora como rebajas ya se ha ofrecido previamente.



A pesar de ello el 80 % asegura que comprará en rebajas y solo el 14 % dice que no realizará ninguna compra, mientras que el 6 % restante se muestra indeciso.



Casi todos los encuestados, el 94 %, realizará sus compras en ropa y calzado, el 1 % en electrodomésticos, el 2 % en productos informáticos y el 3 % en otros productos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es