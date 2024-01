Hackers acceden a grabaciones de vistas judiciales de los tribunales del sur de Australia

Un grupo de piratas informáticos logró acceder y supuestamente sustraer un número indeterminado de grabaciones de vistas judiciales de tribunales del estado Victoria, en el sur de Australia y segundo más poblado del país, informaron este martes fuentes judiciales.



El Servicio Judicial de Victoria indicó hoy en un comunicado que entre el 1 de noviembre y el 21 de diciembre sufrió un incidente de seguridad cibernética que afectaba a los juzgados y tribunales de la citada jurisdicción, cuya capital es Melbourne.



Durante este tiempo, la fuente señala que los hackers tuvieron "acceso no autorizado" a la red de tecnología audiovisual y por lo tanto a las grabaciones de video y audio de vistas celebradas y los servicios de transcripción.



Las autoridades judiciales aseguraron que ya han tomado medidas para "desactivar la red afectada" y contactarán con las personas cuyos testimonios se hayan visto comprometidos, mientras que el ciberataque no accedió a otros registros, como datos financieros o de empleados.



Por su lado, el jefe de gobierno en funciones de Victoria, Ben Carroll, dijo hoy a periodistas que la Policía investiga el incidente.



Aunque de momento se desconoce el nombre y procedencia de los responsables, el experto en seguridad informática Robert Potter apuntó a grupos rusos de piratas informáticos, en declaraciones a la cadena pública australiana ABC.



El medio público también reveló que el ataque afecta a diversos casos penales y civiles, entre ellos al menos dos casos de abusos sexuales a menores perpetrados en el sureño estado de Victoria.



Se cree también que los ciberpiratas podrían haber accedido a los testimonios de casos sensibles -los cuales estaban sujetos a órdenes judiciales para restringir la difusión de su contenido- y que implicaban a conocidas figuras del hampa de la ciudad de Melbourne, según informa el diario The Age.



En los últimos meses Australia ha sido objetivo de varios ciberataques que afectaron a empresas como Optus, la segunda empresa de telecomunicaciones más grande del país, y la gigante de los seguros médicos privados Medibank.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es