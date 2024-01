Tapia ya es agente libre para negociar su futuro

El internacional peruano Renato Tapia ya es agente libre para negociar su salida del Celta de Vigo, con el que finaliza contrato el próximo 30 de junio.



El “cabezón” llegó al Celta en el verano de 2020 procedente del Feyenoord también como agente libre, y no tardó en adueñarse de la titularidad. La temporada 2020-21 fue el tercer futbolista más utilizado con 2.710 minutos (32 partidos), sólo superado por Iago Aspas (2.870 minutos) y Denis Suárez (2.863).



No obstante, sin descanso en verano por la disputa de la Copa América, el protagonismo del mediocentro fue a menos en el equipo celeste, perjudicado también por la irrupción del joven Fran Beltrán. La temporada 2021-22 disputó 29 partidos (1.402 minutos), uno más que la siguiente.



El pasado verano, el Celta puso en el mercado al futbolista peruano, que estuvo a un paso de recalar en el Olympique de Marsella. Finalmente, Tapia bloqueó su salida pese a que ambos clubes ya habían alcanzado un principio de acuerdo para su traspaso.



El inicio de temporada tampoco fue fácil para el mediocentro. Por primera vez desde su llegada a Vigo, Tapia encadenó ocho partidos siendo suplentes en LaLiga. Su primera titularidad fue en la undécima jornada frente al Girona. A partir de ahí, y pese a su expulsión ante el Sevilla, se ha convertido en indiscutible para Benítez.



El Celta retomará la competición el próximo miércoles recibiendo al Betis en Balaídos, con la duda de si el técnico celeste mantiene a Tapia en el once o apuesta ya por el brasileño Jailson Marques, primer refuerzo invernal de su equipo.

