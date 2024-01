Tom Jones está confirmado en el cartel del Concert Muisc Festival

Sir Tom Jones, uno de los artistas más aclamados de todos los tiempos confirmado en CMF2024.

Se trata de uno de los artistas más reconocidos y aclamados en el mundo, ha sido una de las últimas incorporaciones anunciadas por Concert Music Festival al cartel de esta VI Edición.

El próximo 28 de julio será la fecha en la que Sir Tom Jones presente en Concert Music Festival un espectáculo único en el que compartirá con el público asistente su discografía atemporal llena de canciones exitosas y su inagotable talento y carisma.

La carrera de Tom Jones ha estado llena de numerosos honores y reconocimientos, incluido el muy apreciado título de caballero de la Reina Isabel II de Inglaterra en 2006, múltiples premios BRIT, un premio Silver Clef, el prestigioso premio Music Industry Trusts y un premio Hitmaker del Salón de la Fama de los Compositores de EE. UU. También ha actuado en películas como Mars Attacks de Tim Burton y Playhouse Presents: King of The Teds para Sky Arts. El lanzamiento de su álbum en 2021, Surrounded By Time, lo convirtió en el hombre de mayor edad en conseguir el puesto número 1 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido con un álbum de material nuevo.

Las entradas para disfrutar del concierto de Tom Jones en Concert Music Festival 2024 están ya disponibles a través de la página web del festival www.concertmusicfestival.com y en la plataforma Ticketmaster.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es