Roquetas de Mar buscará alternativas tras declararse no potable su agua

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha indicado que estudia junto a Hidralia, empresa concesionaria del servicio, posibles alternativas después de que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía haya emitido este sábado una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua procedente de las redes de distribución del municipio.



"Debido a una nueva avería grave del Centro de Transformación de la Desaladora del Campo de Dalías, gestionada por Acuamed, empresa pública del Gobierno de España, Roquetas de Mar y otros municipios se están viendo afectados por falta de suministro total de agua desalada", ha indicado el consistorio en sus redes sociales.



Por esta razón, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha dictado un bando tras la resolución por parte de Salud Pública informando de que en las próximas horas el agua suministrada a la población no será apta para su ingesta ni uso alimentario.



No obstante, podrá usarse para aseo e higiene personal así como para labores de limpieza.



"Desde que se ha producido esta incidencia, tanto el alcalde como la concejal de Presidencia y responsable de Aguas, Rocío Sánchez, han estudiado junto con Hidralia, la empresa concesionaria del servicio, buscar las posibles alternativas para perjudicar lo menos posible a la población, a la espera de que Acuamed pueda resolver una nueva incidencia más, que pone de manifiesto el mal mantenimiento de esta desaladora", han añadido.



Por su parte, desde la Subdelegación del Gobierno en Almería han apuntado a EFE que "se está trabajando en la reparación de una avería que ha surgido sobre el mediodía de hoy en la subestación eléctrica de la planta desaladora del Campo de Dalias".



"Según informa Acuamed, se espera que el problema esté solventado en el menor tiempo posible y la previsión es que durante la mañana del domingo la avería quede resuelta", han explicado.



La Consejería de Salud y Consumo ha emitido este sábado una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua procedente de las redes de distribución de Roquetas de Mar (Aguadulce, Roquetas de Mar, El Parador, Cortijos de Marín y La Urba) debido a una avería en la desalinizadora de Dalias.



La Consejería de Salud, que recuerda en un comunicado que el mantenimiento de esta infraestructura corresponde a la Administración General del Estado, subraya también que es el principal suministro de agua a la población de Roquetas de Mar.



Como suministro alternativo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar utilizará el agua que proviene de los sondeos Bernal, actualmente afectados por radioactividad natural de las aguas subterráneas y sometidos a una vigilancia intensiva desde el pasado 15 de diciembre por las autoridades sanitarias.



Por este motivo, la Delegación Territorial declara como no apta para el consumo el agua distribuida en la red de Roquetas de Mar al superar los valores de Dosis Indicativa (DI) Total.



El agua suministrada no podrá utilizarse para beber ni para la preparación de alimentos, aunque no existe inconveniente para su uso para la limpieza del hogar o el aseo personal.



El gestor, en este caso el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, deberá comunicar a la población afectada la calificación del agua y los usos permitidos.



Además, deberá proporcionar a la población agua apta para el consumo en tanto se mantenga la actual calificación, priorizando aquellos colectivos que puedan considerarse vulnerables y, en caso de que se opte por distribución móvil, deberá solicitarse el informe sanitario vinculante a la Delegación Territorial, aclara la nota.

