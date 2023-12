Ancelotti: “Agradezco la renovación al club y a los jugadores"

El italiano Carlo Ancelotti, recientemente renovado como entrenador del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026, agradeció su ampliación de contrato al club, en el que ve "el buen ambiente que hay”, y también a sus jugadores, “que están mostrando una actitud extraordinaria”.



“He renovado porque el equipo ha tenido éxito en los años pasados y este año lo está teniendo también. El club ve que hay un buen ambiente entre nosotros y esto es muy importante porque sin una buena relación entre el entrenador y los jugadores el club no puede tener éxito. Obviamente, agradezco al club la renovación, pero también a los jugadores, que están mostrando una actitud extraordinaria”, comentó en Realmadrid TV.



“El Real Madrid es para mí, sobre todo, una familia. El ambiente que genera este club a su alrededor es muy familiar, empezando por el presidente. Cada uno de nosotros saca lo mejor porque trabajamos en un ambiente familiar”, señaló.



Un Ancelotti que ponderó la figura de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. “Lo considero un padre de familia y un hombre que en el fútbol ha logrado lo que nadie ha sido capaz de lograr. Sigue manteniendo una motivación muy fuerte porque es el primer aficionado de este club. Lo era desde pequeño y esto le permite tener un amor especial por esta camiseta. Mantiene al club en lo más alto. Lo que ha hecho en los últimos 20 años es bastante importante para el Real Madrid, como lo fue Santiago Bernabéu en la era de los años 50”, declaró.



Además, el técnico italiano se mostró orgulloso de que su ampliación de contrato le corrobore como el técnico que dirigirá al Real Madrid cuando se inaugure el estadio Santiago Bernabéu, que afronta los últimos meses de reforma.



“Me gustaría entrenar al equipo cuando inauguren el nuevo Bernabéu. Con esta renovación puedo pensar que el día que este equipo juegue su primer partido en el nuevo Bernabéu estaré en el banquillo. Esto es bueno para mí”, aseguró.



Además, 'Carletto' destacó a los jugadores jóvenes con los que cuenta en su plantilla. “Este club tiene futuro. El pasado ya está escrito y el presente lo estamos escribiendo. Sobre todo, tiene futuro con una plantilla muy joven y jugadores con mucho talento. El futuro de este club va a ser exitoso, como lo fue el pasado y lo está siendo el presente. Con la generación de nuevos futbolistas que están saliendo, el futuro del Madrid va a ser muy exitoso”, valoró.



Un Ancelotti que hizo memoria sobre sus mejores momentos como entrenador del Real Madrid, a la vez que instó a pensar en el futuro. “Hay muchos. Empezamos por la carrera de Bale en Valencia en la final de Copa, el gol de Ramos en 2014 o los momentos que se vivieron en la Decimocuarta: la semifinal o la remontada contra el PSG. No olvido ningún momento. La victoria en la Liga, la Supercopa o la Copa del Rey del año pasado. Todos los títulos son importantes y no se pueden olvidar”, dijo.



“Lo que ha pasado es pasado. Miro hacia delante y cuando me dicen que he ganado 4 Copas de Europa solo pienso en ganar la quinta el próximo año”, completó.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es