El gobierno de Hong Kong defiende su libertad de prensa ante acusaciones internacionales

El gobierno de Hong Kong rechazó las denuncias de una coalición de 24 países que acusan a las autoridades locales de suprimir la libertad de prensa en la ciudad, mientras calificó su declaración conjunta como un intento de difamación y ha defendido sus esfuerzos por salvaguardar la libertad de prensa.



En una réplica publicada el viernes por la noche, la administración indicó que el manifiesto de la Coalición por la Libertad de los Medios de Comunicación, firmada por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón y otros 20 países, se basaba en "afirmaciones distorsionadas e infundadas" contra los esfuerzos del gobierno por salvaguardar la libertad de prensa.



"Las fuerzas del orden han adoptado medidas legales basadas en pruebas y estrictamente conformes al Derecho con respecto a los actos de las personas u organizaciones implicadas, que no tienen nada que ver con la libertad de prensa, ni con los antecedentes de ninguna persona u organización", declaró un portavoz gubernamental hongkonés.



El funcionario advirtió que "cualquier tentativa por parte de un país extranjero de socavar el Estado de Derecho y la prosperidad y estabilidad de la Región Administrativa Especial, difamando la situación de la ciudad, no hará sino exponer su propia debilidad y sus argumentos defectuosos, y estará condenada al fracaso", publicó hoy South China Morning Post.



Según el portavoz, “la libertad de prensa puede ejercerse de acuerdo con la legalidad, pero dicha libertad no es absoluta y está limitada por la ley para salvaguardar la seguridad nacional y el orden público.



Por último, añadió que el entorno mediático sigue siendo dinámico y que hay 213 agencias de prensa nacionales, extranjeras y locales registradas en los servicios informativos del gobierno.



La libertad de prensa en Hong Kong ha generado preocupación internacional, con llamados a respetar los compromisos en derechos humanos y preservar la autonomía de la ciudad.



Así, conforme a la denuncia de la coalición, los países signatarios señalan su preocupación por los "continuos ataques" contra la libertad de prensa y la represión de los medios de comunicación locales independientes tanto en Hong Kong como en China continental por parte de las autoridades.



El manifiesto apunta a que “desde que se impuso la ley de seguridad nacional en junio de 2020, los medios locales han intensificado la autocensura y han aumentado los procesamientos de trabajadores mediáticos en relación con la legislación sobre sedición".



Además, añaden que la persecución de periodistas por parte del gobierno hongkonés, incluidos los del portal de noticias en línea Stand News o editores como el fundador del desaparecido periódico Apple Daily, Jimmy Lai, ha provocado un efecto amedrentador en otros profesionales del sector.



"Se han producido con el telón de fondo de la pérdida de independencia editorial, el bloqueo de periodistas que querían cubrir ruedas de prensa del gobierno y la retirada de material de los archivos de la radiotelevisión pública", reveló la organización.



Lai está siendo juzgado desde el 18 de diciembre por un caso de seguridad nacional por el que enfrenta tres cargos de conspiración relacionados con sedición y colusión con fuerzas extranjeras, por supuestamente atraer sanciones internacionales contra Hong Kong y las autoridades centrales, e incitar al odio público tras las protestas antigubernamentales en 2019.



La coalición instó a las autoridades hongkonesas y de China continental a “cumplir con sus compromisos internacionales de derechos humanos y obligaciones legales, y a preservar el alto grado de autonomía de la ciudad y el respeto por los derechos y libertades universales”.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es