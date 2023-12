Entre tirabeques y tiquismiquis

Con la esperanza de ser entendido por lo que pone, y por lo que no. Eso sí, sin ánimo de ofender ni en castellano, ni en latín

FundéuRAE es el nombre de la Fundación del Español Urgente, una institución sin ánimo de lucro que, entre otros fines, decide cuál es la palabra del año en base a la notable presencia del vocablo en cuestión en los medios de comunicación. Cuando éramos felices, en la etapa previa al covid, eligieron emojis. Fue allá por 2019. Confinamiento y vacuna ocuparon el cajón más alto del podio en los años inmediatamente posteriores hasta que, en un claro ejemplo de dos por uno, la Fundación eligió inteligencia artificial como la palabra destacada en 2022.

Con esos precedentes, llegamos a este año en el que el constante y perseverante enfrentamiento político, antes y después de las generales del 23J, ha conseguido que polarización sea el término ensalzado por los académicos del español urgente, adelantándose incluso en unas pocas horas al pleno de la moción de censura que concedió la Alcaldía de Pamplona a EH-Bildu. Cómo no estará la sociedad española de polarizada que hasta en la elección de la palabra del año existe divergencia. Hay quien piensa -no sin razón- que la elegida debería haber sido amnistía, cuya reiteración en las informaciones periodísticas del último trimestre del año merecería una altísima apreciación.

Merece la pena que cada uno elija sus palabras preferidas bien por su presencia en su día a día o por la musicalidad o belleza de las mismas. Me declaro un absoluto fan de términos como chiribitas, pizpireta, trampantojo, zascandil, periquete o paparruchas, por citar algunos; pero si tengo que elegir mi palabra de este año también me polarizo conmigo mismo entre dos términos que han predominado en mi vida durante 2023. Estos son tirabeques y tiquismiquis. Difícil elección. Los primeros son -dicen- la leguminosa gourmet de moda. Una especie de guisante aplastado con múltiples propiedades, pero poco conocido en Andalucía salvo en la zona de Almería. Probablemente, valga más por su nombre que por su alimento. Los tirabeques son un magnífico reclamo en cualquier carta hostelera que se precie, sobre todo para aquel que no conoce dicha legumbre. De ahí que sea una de mis candidatas del año.

La otra, tiquismiquis, que es como decir escrupuloso pero con arte. La musicalidad de la palabra lleva hasta su deformación. No es la primera vez que oigo minismiquis o ninismiquis. Milindre le anda a la zaga, pero no puede competir con la melodía y la armonía de cuatro íes rodeadas de consonentes en una misma palabra. Si tengo que hacerme una moción de censura a mi léxico, creo que finalmente daré el bastón de la Alcaldía a tirabeques porque tiquismiquis y yo somos viejos conocidos.

