Abde Ezzalzouli, En-Nesyri y Riad citados por Marruecos para la Copa Africana CAN de 2024

El delantero del Sevilla Youssef En-Nesyri y los dos jugadores del Betis, el delantero Abde Ezzalzouli y el defensa Chadi Riad, han sido convocados por el seleccionador marroquí, Walid Regragui, para jugar la Copa Africana de Naciones (CAN) que se celebrará entre el 13 de enero y el 11 de febrero en Costa de Marfil.



El entrenador marroquí, Walid Regragui, presentó este jueves en una rueda de prensa en Rabat la lista de los 27 jugadores convocados para la competición, en la que figuran tres porteros, nueve defensas, seis centrocampistas y nueve delanteros, según anunció la Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF) en su página web.



Entre los citados está también el centrocampista del Valencia Selim Amallah y el defensa del Deportivo Alavés Abdelkabir Abqar, siendo la Liga español -junto a la de Francia- la que mayor representación tiene en esta lista con cinco jugadores cada uno.



Destacan entre los citados también Achraf Hakimi, defensa del Paris Saint-Germain, el delandero Ismael Saibari del PSV Eindhoven, el portero Yassin Bono del club Al Hilal, Hakim Ziyech de Galatasaray, Noussair Mazraoui del Bayern Munich, y Sofyan Amrabet del Manchester United.



Catorce de los citados por Regragui jugaron en la Copa del Mundo de Catar de 2022, en la que la selección marroquí llegó a los cuartos de final por primera vez en la historia de un equipo africano y árabe.



En la CAN, Marruecos se encuentra en el grupo F de la cita africana y jugará frente a Congo, Zambia y Tanzania.



La lista de los 27 convocados:



Porteros: Yassin Bono (Al Hilal), Munir El Kajoui (Al Wehda) y El Mehdi Benabid (AS FAR).



Defensas: Achraf Hakimi (PSG), Mohamed Chibi (Pyramids), Abdelkabir Abqar (Deportivo Alavés), Nayef Aguerd (West Ham), Romain Saïss (Al Shabab), Yunis Abdelhamid (Stade de Reims), Chadi Riad (Betis), Noussair Mazraoui (Bayern Munich), Yahya Attiat Allah (Wydad).



Centrocampistas: Selim Amallah (Valencia), Amir Richardson (Stade de Reims), Oussama El Azzouzi (Bologna FC), Sofyan Amrabat (Manchester United), Azzedine Ounahi (Olympique de Marsella) y Bilal El Khannouss (KRC Genk).



Delanteros: Hakim Ziyech (Galatasaray), Ismail Saibari (PSV Eindhoven), Amine Adli (Bayer Leverkusen), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Tarik Tissoudali (KAA Gante), Amine Harit (Olympique de Marsella), Abde Ezzalzouli (Betis) y Sofiane Boufal (Al Rayyan).

