Maduro ordena "acción defensiva" en el Atlántico ante llegada de buque británico a Guyana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves una "acción defensiva" en el océano Atlántico en respuesta a la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana, lo que ha disparado nuevamente la tensión entre los países suramericanos por su disputa territorial.



"He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sobre el Caribe oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensivo como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país", dijo el mandatario.



El anuncio lo hizo frente a la cúpula militar, durante una reunión que fue transmitida de manera obligatoria en la radio y televisión, en la que se comunicó con un grupo de efectivos castrenses que concretaron "la primera fase" de esta operación, lo que consistió en un despliegue sobre tierra y aguas del estado Sucre (noreste).



Maduro no dio detalles sobre el alcance y duración de esta operación pero insistió en que la llegada del HMS Trent británico es una "amenaza inaceptable" que supone una "ruptura" de los acuerdos que suscribió con su homólogo guyanés, Irfaan Ali, el pasado 14 de diciembre, cuando se comprometieron a no amenazarse mutuamente y evitar incidentes relacionadas con la disputa.



"Venezuela no se puede quedar de brazos cruzados frente a una amenaza, estamos respondiendo en la medida proporcional", aseguró tras reiterar que apuesta por la diplomacia y la paz.



El líder chavista criticó que Guyana haya desoído las peticiones de Caracas de no aceptar la llegada del barco británico a sus costas.



Minutos antes, el Gobierno venezolano había condenado este hecho en un comunicado, en el que pidió a Georgetown "tomar acciones inmediatas para el retiro del buque y abstenerse de seguir involucrando potencias militares en la controversia".



La disputa escaló después de que Venezuela aprobara el 3 de diciembre, en un referendo unilateral, anexionarse la zona bajo pleito, un área de casi 160.000 kilómetros cuadrados que está bajo control de Guyana y que actualmente discute la Corte Internacional de Justicia.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es